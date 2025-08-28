Victoria’s Secret Fashion Show 2025. Ecco tutto quello che sappiamo sulla sfilata a New York

Il Victoria’s Secret Fashion Show tornerà ufficialmente il 15 ottobre 2025 a New York, riportando in passerella uno degli eventi più iconici della moda contemporanea. Parte integrante del nuovo programma di rilancio, il brand continua a puntare sulla sua celebre sfilata (tornata dopo un’assenza di cinque anni). Atteso anche il “debutto” del nuovo direttore creativo, Adam Selman.

Chi è Adam Selman

La rinascita del marchio passa dalle mani di Adam Selman, nominato lo scorso aprile Senior Vice President ed Executive Creative Director. Stilista visionario, Selman porta con sé un percorso che unisce la cultura pop al rigore del design. Già protagonista del team Savage X Fenty, dove ha contribuito ad ampliare la gamma inclusiva di lingerie e loungewear, lo stilista vanta una carriera segnata da momenti memorabili, come l’abito trasparente tempestato di cristalli Swarovski creato per Rihanna ai CFDA Fashion Awards del 2014. Non è un esordio assoluto nel mondo Victoria’s Secret: agli inizi aveva collaborato con Zaldy Goco, storico creatore delle ali delle Angels.

Una sfilata tra passato e futuro

Il Victoria’s Secret che Selman eredita non è lo stesso di un tempo. Dopo il primo passo del rilancio, con lo show del 2024 che ha visto in passerella Gigi Hadid, Adriana Lima, Tyra Banks e Alessandra Ambrosio, e performance live di Cher, Lisa e Tyla, il brand si prepara a una nuova edizione con rinnovata ambizione.

Mancavano alcuni elementi storici, come il Fantasy Bra o le acconciature spettacolari dei primi Duemila, segnale della volontà di non limitarsi a un’operazione nostalgia, ma di costruire un’estetica più moderna e responsabile.

Un’eredità da riscrivere

Il compito di Adam Selman sarà delicato: riportare lo show al suo status di evento globale, senza rinnegare le trasformazioni culturali che hanno cambiato il concetto stesso di lingerie. Inclusività, diversità e innovazione saranno le nuove chiavi di lettura, ma senza dimenticare la potenza visiva e scenografica che ha reso celebre lo spettacolo.