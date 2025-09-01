Sabrina Carpenter: bluff o nuova icona pop?

I primi secondi del nuovo album Man’s best friend, quello dove in copertina appare inginocchiata mentre la mano di un uomo la afferra per i capelli, hanno l’effetto di riportare la macchina del tempo alle atmosfere di Madonna di quarant’anni fa.

Miss Carpenter (classe 1999, da Quartertown, Pennsylvania) è l’ennesima ex stella di Disney (Girl meets world) diventata popstar globale. A prima vista potrebbe sembrare un peso piuma, destinata a ballare per qualche stagione facendo la svampita sexy per poi finire nel dimenticatoio.

Ma probabilmente non è così: chi ci lavora insieme da tempo, come il superproduttore Jack Antonoff, la descrive come una ragazza intelligente, astuta e dotata di uno straordinario senso dello humor. Di sicuro è molto furba dal punto di vista musicale e commerciale. Basta ascoltare una dopo l’altra le canzoni di Man’s best friend.

Come ha anche dichiarato in più occasioni il suo punto di riferimento principale nei pezzi, ma in parte anche nel look, sono gli Abba. Dai quattro svedesi Sabrina Carpenter ha imparato la lezione più importante e cioè che le canzoni pop dal ritonello leggero ma efficace sono piccoli gioielli da trattare con cura e rifinire nei minimi dettagli.

Man’s best friend risponde a questi criteri di perfezione pop e si tiene lontano anni luce da qualsiasi contaminazione con le atmosfere rap/trap che invadono le piattaforme streaming. Per molti versi il disco della Carpenter è l’opposto della musica considerata trendy in questo tempo, un album di canzoni suonate per davvero dall’inizio alla fine con tanto di strumenti assolutamente inusuali e demodè come il clavinet o il sitar

Il resto del “prodotto” è un abile concentrato di synth anni Settanta e Ottanta, reminiscenze dei Beii Gees dei Fleetwood Mac più commerciali e un pizzico di Madonna. A coronare il tutto un servizio fotografico “senza veli” per Rolling Stone giusto per sottolineare l’ulteriore svolta sexy. Sempre a Rolling Stone ha raccontato della sua passione per i bagni nell’acqua gelida a quattro gradi e dello straordinario rapporto con la regina del country Dolly Parton

Come ampiamente previsto la copertina del disco, svelata prima dell’uscita dell’album ha suscitato polemiche e controversie e allora lei senza batter ciglio ha fatto circolare una copertina alternativa, definendola “approvata da Dio”, con uno scatto in bianco e nero che crea l’effetto di una paparazzata ad un party hollywoodiano.

Con il disco precedente, Short n’Sweet, la Carpenter ha conquistato tre Grammy e raggiunto la vetta delle classifiche mondiali. Dopo l’uscita ,l’album ha dominato per tre settimane consecutive il primo posto della classifica di Billboard 200, diventando il secondo album nel 2024 a trascorrere le sue prime tre settimane in cima alla classifica.