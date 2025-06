Kate Middleton, il tailleur è perfetto. Ma scivola su un dettaglio

Kate Middleton è tornata alla ribalta con il suo primo impegno ufficiale dopo le vacanze di metà semestre, sfoggiando un look impeccabile per la visita al nuovo V&A East Storehouse di Londra. Ma nonostante l’eleganza assoluta, un dettaglio del suo outfit ha fatto storcere il naso agli osservatori più attenti: la scelta delle scarpe ha infranto — almeno formalmente — il dress code del museo.

La principessa del Galles, 43 anni, è apparsa raggiante in un tailleur pantalone blu navy firmato Alexander McQueen, abbinato a un top bianco a barchetta, cintura in tinta e una collana a catena dorata di Laura Lombardi. A completare il look, un paio di décolleté con tacco sottile di Prada, in un’elegante tonalità coordinata.

Scelta glamour, certo. Ma secondo quanto riportato sul sito ufficiale del V&A East Storehouse, i visitatori sono invitati a indossare scarpe basse e comode, poiché la pavimentazione a griglia metallica non è adatta ai tacchi a spillo: “Si consiglia di indossare abiti comodi e scarpe basse. La pavimentazione in griglia metallica non è adatta a tacchi a spillo.” Nonostante questo, Kate ha camminato con sicurezza tra le passerelle rialzate e i corridoi del museo, senza dare segni di disagio.

Il direttore del V&A, Tristram Hunt, ha commentato con ironia: “È una professionista! Se l’è cavata benissimo”.

D’altronde, negli anni, la Principessa ha reso iconico il suo stile anche per la capacità di indossare tacchi alti in contesti imprevedibili: dal giocare a hockey nel 2012, al calciare un pallone nel 2022, fino a comparire in tacchi subito dopo la nascita del principe Louis nel 2018.

Il look scelto per il V&A rispecchia anche la sua passione per l’arte e il design — un tema centrale della visita. Lo stesso tailleur Alexander McQueen, stilista di fiducia della Principessa, è stato notato da lei stessa anche tra gli abiti d’archivio del museo.

Anche se tecnicamente ha violato il regolamento interno con i suoi tacchi, la visita (durata circa due ore (con mezz’ora di “fuori programma” grazie all’entusiasmo della principessa) si è svolta senza intoppi. Kate si è mostrata coinvolta e appassionata, trattenendosi oltre l’orario previsto, parlando con il personale e i visitatori, e prendendo parte ad attività dietro le quinte.

Il V&A East Storehouse è una struttura unica al mondo: ospita oltre mezzo milione di reperti, tra cui 250.000 oggetti, 350.000 libri di biblioteca, migliaia di lettere, poster, volantini e persino gli archivi del Glastonbury Festival. Nella sua collezione figurano anche abiti storici appartenuti alla regina Elisabetta II, la batteria di Keith Moon, scarpe d’autore disegnate da Zaha Hadid, e perfino un petalo del celebre braciere usato durante la cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici di Londra 2012.