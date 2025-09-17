Kate Middleton e Melania Trump: eleganza a confronto a Londra

La visita di Donald e Melania Trump a Londra ha avuto come momento centrale l’incontro con il principe William e Kate Middleton. Un’occasione che, oltre alla valenza diplomatica, ha offerto uno straordinario palcoscenico di moda e rappresentazione. Le due protagoniste femminili hanno scelto look ricercati e carichi di significato, in grado di comunicare messaggi sottili attraverso tessuti, colori e accessori.

Il look di Kate Middleton

Per l’occasione, la principessa del Galles ha indossato un abito burgundy firmato Emilia Wickstead, dalle linee essenziali ma raffinate. A completare l’ensemble, un cappello su misura di Jane Taylor: realizzato in feltro di lusso, con fiocco in raso e delicato velo, il copricapo – dal valore di 2.330 sterline – esprimeva un’eleganza calibrata, mai ostentata.

Ad aggiungere un tocco di luce, Kate ha sfoggiato la sua spilla con le piume del Principe di Galles, un gioiello che appartenne a Diana. Il fermaglio è tempestato di 18 diamanti taglio rotondo e piccoli smeraldi che incorniciano l’araldico simbolo delle piume.

«La Principessa del Galles ha trovato un potente equilibrio tra sentimento e simbolismo attraverso i suoi gioielli. La sua spilla con piuma del Principe di Galles in diamanti e smeraldi è intrisa di storia – un dono alla regina Alessandra nel 1863 e in seguito molto amata da Diana, che spesso la reinterpretava come pendente. Indossandola oggi, Kate ha reso omaggio sia al suo titolo sia all’eredità duratura della sua defunta suocera» ha dichiarato Tobias Kormind, amministratore delegato di 77 Diamonds.

Il look di Melania Trump

Diversa, e volutamente scenografica, la scelta di Melania Trump. La First Lady ha indossato un completo Haute Couture di Christian Dior in grigio scuro, costruito su linee nette e rigorose, con un tocco di drammaticità. A dominare l’insieme, un cappello a tesa larga in viola profondo, che le velava lo sguardo e accentuava l’aura di mistero.