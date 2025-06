Kate Middleton dà forfait all’ultimo al Royal Ascot: torna la paura per la principessa

Un’assenza che riaccende le preoccupazioni. Kate Middleton, attesissima oggi al Royal Ascot insieme al principe William, ha cancellato la sua partecipazione a sorpresa, a pochi minuti dall’inizio dell’evento. Se da Kensington Palace assicurano che «non è accaduto nulla di grave», il forfait improvviso della Principessa del Galles alimenta nuovamente i timori legati al suo stato di salute, proprio mentre stava riprendendo gradualmente gli impegni ufficiali dopo il lungo stop dovuto alla malattia.

Gli spettatori del prestigioso appuntamento ippico del Berkshire erano in trepidante attesa di vedere la principessa sfilare accanto al marito. Il principe William, infatti, era atteso tra i membri della famiglia reale che avrebbero consegnato i premi durante la seconda giornata delle corse. Fino alle ore 12:00, tutto sembrava confermato: secondo l’elenco ufficiale diffuso dagli organizzatori, Kate Middleton avrebbe dovuto salire sulla seconda carrozza del tradizionale corteo reale insieme a William.

Poi il colpo di scena. Poco prima delle 12:30, Kensington Palace ha comunicato che la principessa non avrebbe partecipato all’evento. A stretto giro, Ascot ha diffuso una versione aggiornata dell’elenco delle carrozze, confermando la sua assenza.

Secondo quanto riportato dal MailOnline, la principessa sarebbe «delusa» per non aver potuto presenziare. «Ma in questa fase deve trovare il giusto equilibrio ora che si sta gradualmente riavvicinando agli impegni pubblici», avrebbe riferito una fonte vicina alla famiglia reale.

A tenere alto l’onore della famiglia Middleton ci hanno pensato oggi la madre della principessa, Carole Middleton, e Alizée Thevenet, moglie del fratello James Middleton, presenti tra gli ospiti illustri del Royal Ascot.

La principessa del Galles sta affrontando un lento e prudente ritorno alla vita pubblica, dopo aver annunciato lo scorso gennaio di essere in remissione dal cancro. Nell’ultima settimana, tuttavia, era tornata protagonista in tre eventi di grande visibilità: prima una visita al deposito del Victoria and Albert Museum di Londra, poi il Trooping the Colour, infine la cerimonia annuale dell’Ordine della Giarrettiera

Il forfait odierno, nonostante le rassicurazioni ufficiali, riporta inevitabilmente l’attenzione sulle condizioni di salute della principessa e sulla fragilità di questo suo delicato percorso di recupero.