William e Kate sempre più complici in Irlanda del Nord. Tutti i momenti da coppia perfetta

Il Principe William e la Principessa Kate hanno fatto una visita a sorpresa in Irlanda del Nord, dimostrando ancora una volta quanto la loro complicità sia evidente anche negli impegni ufficiali. Durante la giornata, la coppia ha partecipato a tre diverse tappe: il Northern Ireland Fire & Rescue Service’s Learning and Development College, Mallon Farm, un’azienda di lino nella contea di Tyrone, e Long Meadow Cider, un’azienda familiare produttrice di sidro e succhi di mele nel cuore della contea di Armagh.

In cucina con il Principe e la Principessa

Durante la visita a Long Meadow Cider, William e Kate hanno messo alla prova le loro abilità culinarie preparando il pane di patate e mele. Tra un’arancia e una mela da sbucciare, il Principe non ha resistito a qualche commento malizioso, scherzando con i proprietari della fattoria e prendendo in giro Kate con affetto. Kate, dal canto suo, ha mostrato una mano più precisa nella preparazione dell’impasto, lasciando William divertito e ammirato: «Come fai a farlo sembrare un cerchio, quando il mio è un rettangolo?»

Un’affettuosa intesa pubblica

Durante la giornata, i momenti di tenerezza tra i due non sono mancati. Alla visita del college dei vigili del fuoco, Kate è stata fotografata mentre poggiava la mano sulla schiena di William, in un raro gesto d’intimità. I due hanno condiviso risate continue, mostrando una naturalezza che rende evidente il loro forte legame, anche in contesti ufficiali e formali.

Una complicità tra lavoro e gioco

Non sono mancati i momenti di gioco e divertimento: William e Kate hanno preso parte a esercitazioni di salvataggio, con William entusiasta di osservare ogni dettaglio degli equipaggiamenti, mentre Kate ha scherzato sull’idea di guidare un camion dei pompieri a tutta velocità con le sirene accese. La loro capacità di sostenersi e di divertirsi insieme, anche in situazioni impegnative, ha colpito sia i partecipanti che i testimoni delle visite.

Dai piccoli scherzi in cucina alla curiosità genuina verso le tradizioni locali, William e Kate mostrano come il loro rapporto non sia solo basato sul protocollo reale, ma anche su una complicità quotidiana, fatta di sorrisi, battute e gesti affettuosi.