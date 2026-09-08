Il principe George comincia una nuova vita a Eton sulle orme di William

Il principe George ha iniziato il suo percorso a Eton College accompagnato da William e Kate, seguendo le orme del padre e dello zio Harry.

Il principe George ha affrontato il suo primo giorno a Eton College, inaugurando un capitolo destinato a cambiare profondamente la sua quotidianità. A tredici anni, il primogenito di William e Kate lascia la Lambrook School, frequentata insieme alla principessa Charlotte e al principe Louis, per entrare in uno degli istituti più prestigiosi e carichi di tradizione del Regno Unito.

Ad accompagnarlo nel campus di Windsor sono stati il principe e la principessa del Galles. «Benvenuto, buona fortuna e divertiti», gli ha detto il preside Simon Henderson, prima di guidare la famiglia alla scoperta dell’edificio storico e degli spazi nei quali George trascorrerà i prossimi anni.

Un ingresso lontano dal cerimoniale reale

Per il suo debutto George non indossava ancora la celebre uniforme di Eton, con frac nero e gilet, ma un blazer blu scuro abbinato a camicia, pantaloni chiari e scarpe marroni. Un’immagine volutamente semplice, più vicina a quella di qualsiasi studente al suo primo giorno che a quella del futuro re d’Inghilterra.

Il principe è stato accolto anche dal provost Sir Nicholas Coleridge e ha visitato il Fourth Form Passage, dove si trova quella che viene considerata una delle aule scolastiche più antiche ancora esistenti. Da questo momento farà parte dell’F Block, il gruppo degli studenti al primo anno, condividendone lezioni, attività sportive, funzioni religiose e vita comunitaria.

George segue le orme del padre William

La scelta di Eton possiede un significato soprattutto familiare. George ripercorre infatti la strada del padre William, entrato nel college nel 1995, e dello zio Harry, che vi arrivò tre anni più tardi. Fu Diana a interrompere la consuetudine che aveva portato diversi uomini della famiglia reale, compreso re Carlo, a frequentare Gordonstoun, in Scozia. Eton offriva a William maggiore vicinanza alla famiglia e, dopo la morte della principessa, anche una rete di amicizie capace di proteggerlo negli anni più difficili.

Fondato da Enrico VI nel 1440 e situato a poca distanza dal castello di Windsor, il college ha formato generazioni di esponenti dell’establishment britannico e venti primi ministri. La retta annuale si aggira oggi intorno alle 65 mila sterline. Per George, però, Eton non rappresenta soltanto una tradizione dinastica: è il primo vero passo verso una maggiore indipendenza e la prima separazione scolastica dai fratelli Charlotte e Louis, rimasti a Lambrook.