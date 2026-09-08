Ineos Grenadier Trialmaster X, debutto italiano al Salone Auto Torino 2026

Ineos Automotive sceglie il Salone Auto Torino 2026 per presentare per la prima volta al pubblico italiano la nuova Grenadier Trialmaster X, versione che si colloca al vertice della gamma del fuoristrada britannico. L’appuntamento è in programma dall’11 al 13 settembre nel centro del capoluogo piemontese, dove il marchio sarà ospitato negli spazi di RECARO Automotive.

La Trialmaster X rappresenta l’allestimento più completo proposto finora sulla Grenadier e combina le caratteristiche tecniche della versione Trialmaster con il comfort e le finiture dell’allestimento Fieldmaster. Sarà disponibile sia nella configurazione station wagon sia come pick-up Quartermaster.

Fuoristrada e comfort: cosa offre la Trialmaster X

La dotazione di serie punta soprattutto sulle capacità in fuoristrada. La Grenadier Trialmaster X dispone di tre differenziali bloccabili meccanicamente, pneumatici BF Goodrich All-Terrain T/A KO3 montati su cerchi in lega da 17 pollici, presa d’aria rialzata e impianto elettrico predisposto per gestire carichi elevati.

Completano l’equipaggiamento i vetri Safari sul tetto, i vetri laterali privacy e un vano portaoggetti con serratura integrato nella ruota di scorta.

All’interno, invece, INEOS punta maggiormente sul comfort. La nuova versione offre sedili in pelle e riscaldati, impianto audio Premium e tappetini in moquette. Come gli altri modelli MY26, dispone inoltre di nuove reti portaoggetti applicate ai sedili anteriori e di un impianto di climatizzazione aggiornato.

La colorazione standard è Devil Red, mentre tra le alternative disponibili figurano Scottish White, Magic Mushroom e Donny Grey.

Traino fino a 3,5 tonnellate e verricello da 5,5 tonnellate

Restano centrali le capacità di lavoro e di recupero del Grenadier. Il gancio di traino è incluso di serie e la massa rimorchiabile arriva a 3,5 tonnellate.

Tra gli accessori disponibili c’è inoltre un verricello anteriore integrato con capacità di 5,5 tonnellate, insieme al tetto a contrasto, proposto nelle tinte Inky Black e Scottish White. Per affrontare mercati e percorsi in cui la qualità del carburante può essere meno elevata, sono disponibili anche un filtro carburante supplementare per le motorizzazioni a benzina e un separatore d’acqua per quelle diesel.

«A tre anni dal lancio, continuiamo a far evolvere la gamma Grenadier, ampliandone l’appeal in base al feedback dei clienti», ha dichiarato Lynn Calder, CEO di INEOS Automotive. «La Trialmaster X è la protagonista assoluta: la combinazione definitiva di robustezza fuoristrada, comfort quotidiano di alto livello e spirito d’avventura».

Il valore degli equipaggiamenti inclusi di serie sulla INEOS Grenadier Trialmaster X MY26 è indicato in 10.284 euro, IVA inclusa. Secondo INEOS, il vantaggio per il cliente supera i 4.200 euro rispetto all’acquisto separato delle dotazioni. Il prezzo finale, sia per la versione station wagon sia per il pick-up Quartermaster, è fissato a 95.882 euro.

Il pubblico italiano potrà vedere la nuova Trialmaster X da vicino al Salone Auto Torino, manifestazione che dall’11 al 13 settembre porterà automobili e novità di prodotto nelle piazze e nelle vie del centro cittadino. Per INEOS sarà l’occasione per presentare una Grenadier che punta a riunire, in un unico allestimento, le maggiori capacità off-road della gamma e una dotazione più ricca per l’utilizzo quotidiano.