Mazda MX-5 2027, la roadster si rinnova: arrivano Yakudo, nuovi motori e il colore Zinc Green

A oltre 35 anni dal debutto, la Mazda MX-5 si prepara a una nuova evoluzione. La roadster giapponese, che con oltre 1,2 milioni di esemplari venduti è la scoperta a due posti più venduta al mondo, si aggiorna in vista del 2027 con una serie di interventi dedicati a design, dotazioni e piacere di guida.

La gamma si arricchisce di nuove interpretazioni, tra cui Kazari, Homura e la nuova serie speciale Yakudo, quest’ultima disponibile sulla versione Soft Top.

MX-5 Yakudo, anima sportiva

È proprio la Yakudo la novità più caratterizzante della gamma 2027. Il nome richiama un’espressione giapponese associata a dinamismo e vitalità e identifica una versione pensata per accentuare il carattere sportivo della MX-5.

La dotazione comprende pinze freno Brembo anteriori e posteriori verniciate in argento, abbinate a cerchi RAYS forgiati da 16 pollici in nero e alla capote Soft Top Light Grey. Nell’abitacolo trovano spazio rivestimenti in Alcantara®, insieme a una serie di dettagli pensati per sottolineare l’impostazione sportiva della vettura.

Una combinazione che punta a mantenere intatta la filosofia della MX-5: una vettura compatta, leggera e costruita intorno al rapporto tra conducente e strada.

Homura punta ancora più sulla sportività

Non è però soltanto la Yakudo a spingere sulla vocazione dinamica della MX-5. L’allestimento Homura propone infatti cerchi RAYS neri da 16 pollici, freni Brembo rossi e una specifica configurazione del telaio.

Tra gli interventi figurano gli ammortizzatori Bilstein con taratura dedicata e una barra duomi anteriore, soluzioni pensate per aumentare la precisione di guida e la sensazione di connessione con l’asfalto.

Il nuovo Zinc Green arriva a ottobre

Tra le novità del Model Year 2027 c’è anche un nuovo colore per la carrozzeria. Si chiama Zinc Green ed entrerà nella gamma di tutti gli allestimenti, con produzione prevista a partire da ottobre 2026.

La nuova tonalità metallizzata è stata sviluppata con l’obiettivo di combinare un’impronta più robusta e industriale con un aspetto elegante e contemporaneo. L’effetto cambia inoltre in funzione della luce: più profondo e materico in condizioni di scarsa illuminazione, più brillante alla luce diretta.

Il 1.5 Skyactiv-G sale a 136 CV

Gli aggiornamenti interessano anche il motore. Il quattro cilindri Skyactiv-G aspirato da 1,5 litri passa a 136 CV e 155 Nm di coppia.

Secondo i dati dichiarati, il consumo combinato nel ciclo WLTP scende a 6,1 l/100 km, mentre le emissioni di CO₂ si attestano a 139 g/km.

Mazda è intervenuta anche sull’acustica del propulsore, con l’obiettivo di rendere più evidente la sensazione di reattività e agilità che caratterizza la roadster giapponese.

Di serie il monitoraggio dell’attenzione

Sul fronte della sicurezza, la MX-5 2027 introduce inoltre il Driver Attention Alert (DAA) come dotazione standard su tutti gli allestimenti. Il sistema monitora l’attenzione del conducente e si inserisce nella dotazione di sistemi di assistenza alla guida della nuova gamma.

L’obiettivo, in linea con la filosofia della MX-5, rimane quello di aggiungere tecnologia senza snaturare il coinvolgimento al volante.

Debutto al Salone Auto Torino

La Mazda MX-5 2027 sarà presentata in Italia al Salone Auto Torino, in programma dall’11 e 13 settembre 2026. La vettura sarà esposta staticamente in Piazza Castello, presso lo stand Mazda, dove il pubblico potrà vedere da vicino la nuova versione della roadster.

Per il debutto dinamico bisognerà invece attendere il Minardi Day 2027, quando la MX-5 sarà protagonista anche in pista.

Dopo oltre tre decenni, dunque, la formula rimane quella che ha contribuito a rendere la MX-5 un’icona: dimensioni compatte, motore aspirato, trazione posteriore e attenzione al piacere di guida. Con la gamma 2027 Mazda prova ad aggiornarla senza modificarne l’identità.