Il principe George verso una scuola “non reale”? L’indiscrezione che cambia tutto

Dove studierà il principe George? È questa la domanda che continua ad affascinare i tabloid del Regno Unito. Tradizione o modernità, continuità aristocratica o approccio più contemporaneo alla crescita dei figli, dietro al nome del futuro college c’è chi dice si stia giocando il futuro della monarchia.

Il principe George, che inizierà il percorso secondario nel settembre 2026, frequenta oggi insieme ai fratelli Charlotte e Louis la Lambrook School, vicino a Windsor. Ma nel sistema britannico questa scuola accoglie studenti soltanto fino ai 13 anni, rendendo inevitabile il passaggio a un nuovo istituto.

Per lungo tempo sembrava quasi scontato che George avrebbe seguito le orme del padre William e dello zio Harry entrando a Eton College, uno dei collegi più esclusivi e simbolici del Regno Unito. Fondato nel 1440 da Enrico VI, Eton rappresenta da secoli il cuore dell’élite britannica e ha formato primi ministri, aristocratici e membri della famiglia reale.

Negli ultimi mesi, però, lo scenario è cambiato. A marzo 2026 William e Kate sono stati avvistati durante una visita privata al Marlborough College, il prestigioso istituto frequentato da Kate Middleton durante l’adolescenza. Una scuola mista, elemento considerato centrale dai principi del Galles, che sembrerebbe strategica per permettere anche a Charlotte di frequentare lo stesso college.

Tra le opzioni prese in considerazione sarebbe emersa anche la Oundle School, storico istituto indipendente del Northamptonshire noto per l’approccio accademico rigoroso ma meno tradizionalista rispetto a Eton. Fondata nel XVI secolo, Oundle è considerata una delle boarding school più prestigiose del Paese, particolarmente apprezzata per le materie scientifiche, la musica e le attività extracurriculari. Secondo alcuni osservatori reali, potrebbe rappresentare un compromesso ideale tra eccellenza accademica, maggiore discrezione mediatica e ambiente meno rigidamente aristocratico.

Nel frattempo, tra visite private ai college e indiscrezioni sempre più insistenti, una cosa appare chiara: anche la scelta di una scuola, per l’erede della Corona britannica, smette di essere soltanto una questione educativa e si trasforma in un racconto pubblico destinato a definire un’intera generazione reale.