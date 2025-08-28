Harry d’Inghilterra torna a Londra (da solo): ecco quando e perché

Un ritorno pieno di significati e di inevitabili speculazioni. Il principe Harry sarà a Londra il prossimo mese, in concomitanza con il terzo anniversario della morte della regina Elisabetta II, per partecipare ai WellChild Awards, l’evento che celebra il coraggio e la resilienza di bambini gravemente malati e delle loro famiglie.

Il Duca del Sussex prenderà parte l’8 settembre alla cerimonia – in una location non ancora resa pubblica – per la quindicesima volta, rinnovando così il suo legame con l’ente benefico di cui è patrono da 17 anni. La sua presenza nel Regno Unito, rara ormai da quando vive stabilmente in California, non mancherà di alimentare domande su un possibile incontro con il padre, Re Carlo III, o con il fratello, il principe William, con i quali rimane un rapporto teso e distante.

Questa volta Harry viaggerà da solo. Non sarà accompagnato dalla moglie Meghan Markle né dai figli, Archie e Lilibet, che resteranno nella loro casa di Montecito, in California. La scelta giunge dopo che, lo scorso luglio, due membri dello staff comunicazione dei Sussex hanno avuto un incontro a Londra con un assistente del Re presso il Royal Over-Seas League Club, dettaglio che ha fatto nascere ipotesi su possibili riavvicinamenti.

Il viaggio del principe avverrà pochi giorni prima di un altro appuntamento importante per la monarchia britannica: la visita di Stato che Carlo III compirà negli Stati Uniti il 17 settembre, dove incontrerà il presidente Donald Trump e la First Lady Melania.

L’annuncio della trasferta di Harry è arrivato in una settimana già densa di novità per i Sussex. Su Netflix ha infatti debuttato il nuovo show della Duchessa, With Love, Meghan. Durante il programma Meghan ha confessato quanto l’abbia segnata l’esperienza di restare lontana dai figli per un periodo prolungato: «aver trascorso quasi tre settimane lontana dai miei bambini mi ha fatta stare male». Pur senza precisare le date, molti hanno collegato quelle parole al difficile settembre 2022, quando i Sussex furono costretti a trattenersi nel Regno Unito dopo la morte della Regina Elisabetta.

Harry stesso, nel libro di memorie Spare, ha rievocato quei momenti come «giorni difficili». Il Duca scrisse che lui e Meghan furono separati da Archie e Lilibet «più a lungo di quanto non lo fossimo mai stati» e che, una volta rientrati in California, «per giorni e giorni non riuscivamo a smettere di abbracciare i bambini, non potevamo perderli di vista».

Il ricordo della scomparsa di Elisabetta II, avvenuta l’8 settembre 2022, rimane profondamente intrecciato con le fratture familiari. All’epoca Harry corse da solo a Balmoral nel tentativo di rivedere la nonna prima della sua morte, ma arrivò troppo tardi. Nel suo racconto ha rivelato che William ignorò i suoi messaggi e che Carlo, allora principe di Galles, gli chiese di non portare Meghan in Scozia.

Archie, che allora aveva tre anni, e Lilibet, di appena uno, erano rimasti in California con la nonna materna Doria Ragland, mentre i Sussex si trovavano in Europa per una serie di impegni: da Manchester, per il One World Summit del 5 settembre, a Düsseldorf per un evento legato agli Invictus Games. La morte della sovrana li costrinse a prolungare la permanenza in Inghilterra, dove presero parte a momenti pubblici di lutto, compreso il saluto a Windsor con William e Kate, e al solenne funerale del 19 settembre a Londra.