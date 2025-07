La principessa del Galles, Kate Middleton, ha premiato Jannik Sinner dopo la conquista del titolo a Wimbledon. Come tradizione è stata lei a scendere sul campo Centrale per la consegna del trofeo al vincitore che ha poi incontrato per qualche minuti all’interno della hall del club, occasione nella quale Sinner ha anche firmato alcuni autografi per i figli della principessa.

Le immagini di Kate Middleton che premia Sinner a Wimbledon