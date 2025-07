Mel B si sposa per la terza volta: solo una Spice Girl presente alle nozze

Mel B ha detto il suo terzo “sì” al compagno Rory McPhee, hairstylist 37enne, con una cerimonia da sogno nella maestosa Cattedrale di St Paul a Londra. L’evento ha saputo unire perfettamente tradizione e glamour: mentre la sposa indossava un elegante abito bianco, lo sposo ha sfoggiato un kilt scozzese, in omaggio alle sue origini.

Tra gli ospiti, a sorprendere è stata l’assenza (quasi) totale delle ex compagne di band della sposa. All’appello, infatti, ha risposto soltanto Emma Bunton, l’indimenticabile “Baby Spice”, raggiante in un abito rosa e visibilmente felice al fianco dell’amica. Assenti invece Geri Halliwell, Melanie C e Victoria Beckham, a quanto pare impegnate per motivi personali e professionali.

Per Mel B, 49 anni, si tratta del terzo matrimonio. La relazione con McPhee, iniziata nel 2018, è diventata ufficialmente una promessa di nozze nel 2022, quando i due si sono fidanzati. Dopo anni difficili segnati da un passato matrimoniale turbolento, abusi e una lunga battaglia legale per la custodia dei figli, oggi la cantante sembra aver ritrovato finalmente la serenità.

Parlando del nuovo marito, Mel B ha dichiarato che McPhee è “la persona che l’ha fatta sentire di nuovo al sicuro e amata”.