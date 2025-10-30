Cremonini contro l’ex Martina Maggiore: «Ha raccontato la mia vita intima senza considerarmi»

Ospite del podcast Supernova di Alessandro Cattelan, Cesare Cremonini ha parlato per la prima volta della sofferenza provata dopo la pubblicazione del libro Che stupida ragazza, scritto dalla sua ex compagna Martina Margaret Maggiore. «La mia ex ha raccontato la mia vita intima senza considerarmi», ha dichiarato il cantautore bolognese. «Avrei voluto che mi dicesse cosa stava per scrivere, per proteggere la mia famiglia. Poi fallo, ma parlane. E invece no».

«Una sofferenza grande e profonda»

Nel podcast, Cremonini ha raccontato il turbamento seguito all’uscita del libro: «Quest’anno è successo che una ragazza con cui sono stato, a cui ho dato l’anima, ha scritto un libro raccontando la mia vita intima, senza neanche considerarmi. È stata una sofferenza talmente grande e profonda da mettere a repentaglio la mia solidità». Il cantante ha aggiunto di aver trovato in questa esperienza una forma di forza interiore: «Ne sono uscito più forte, perché alla fine devi esserlo. Viviamo in un’epoca in cui il male e il bene vanno insieme. Ho capito persino che l’hater è il tuo più grande fan».

La relazione e la fine della storia

La relazione tra Cesare Cremonini, 45 anni, e Martina Maggiore, 28, è durata circa quattro anni e mezzo, dal 2018 al 2023. Nel libro Che stupida ragazza, la scrittrice e fotografa racconta la loro storia e il momento della separazione: «Mi tradiva, ho trovato le sue chat con altre donne. Quando è finita, ero annientata dal dolore». Il volume, uscito in primavera, ha attirato l’attenzione per i riferimenti diretti al cantante.

La replica di Martina Maggiore

Dopo le dichiarazioni di Cremonini, Martina Maggiore ha risposto in un’intervista al Corriere della Sera: «Non voglio rispondergli perché non sono portata ad alimentare il gossip. Di intimo nei suoi confronti non c’è niente, se non quello che fanno altre mille coppie sul pianeta Terra. Ho parlato di temi molto più importanti della relazione in sé: la dipendenza affettiva, la depressione».

L’autrice ha spiegato di non aver avvisato l’ex compagno dell’uscita del libro: «Non abbiamo più contatti. Quando l’ho conosciuto avevo vent’anni, è stata la relazione più importante della mia vita. Mi ha fatto conoscere il vero amore e una versione di me che non conoscevo. Non potrei mai dire cattiverie nei suoi confronti».