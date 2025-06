Cesare Cremonini incanta San Siro tutto esaurito

Cesare Cremonini ha incantato oltre 57.000 spettatori allo Stadio San Siro di Milano, dando il via al suo attesissimo tour “Cremonini LIVE25”. Il concerto ha offerto un viaggio emozionante attraverso la sua carriera, con una scaletta che ha spaziato dai successi più recenti ai grandi classici dei Lunapop. Momenti di grande intensità emotiva sono stati “Moonwalk”, dedicata al padre scomparso, e il duetto virtuale con Lucio Dalla in “Stella di mare”, che ha commosso l’intero stadio. La scenografia ha incluso effetti speciali come fuochi d’artificio, luci laser e immagini tridimensionali, creando un’atmosfera unica. Il pubblico ha risposto con entusiasmo, confermando ancora una volta l’affetto e la dedizione che nutre nei confronti dell’artista