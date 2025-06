Matrimonio Jeff Bezos e Lauren Sánchez a Venezia: un weekend di lusso, vip e proteste

L’arrivo in Laguna di Jeff Bezos e Lauren Sánchez ha segnato l’inizio di una celebrazione sontuosa, pensata per lasciare il segno nella memoria collettiva dell’élite globale. Nella città sospesa sull’acqua, scelta come cornice per il loro sì, è cominciato un fine settimana che intreccia glamour, potere e inevitabili polemiche.

Un approdo da jet set

La coppia è sbarcata a Venezia all’inizio della settimana, accolta dal silenzio ovattato del Canal Grande e dai riflettori delle cronache mondane. Ad attenderli, l’Aman Venice — rifugio discreto dei potenti — e un calendario blindatissimo di eventi esclusivi. Le prime immagini li ritraggono a bordo di un elegante motoscafo, tra flash discreti e un parterre di ospiti internazionali: Kim Kardashian, Leonardo DiCaprio, Oprah Winfrey, la Regina Rania di Giordania, Bill Gates. A dare ritmo alla narrazione, le cronache parlano di menù stellati, dress code formali e cellulari rigorosamente sequestrati.

Tra glamour e contestazione

Il lusso ostentato ha attirato le critiche di attivisti ambientali e collettivi locali, che hanno risposto con striscioni, flash mob acquatici e performance simboliche contro l’impatto turistico e ambientale di eventi di tale portata. Le autorità veneziane hanno blindato i luoghi delle celebrazioni con misure straordinarie, droni banditi e un fitto presidio delle forze dell’ordine. La tensione si mescola al fascino, in una Venezia che resta spettatrice e protagonista.

Pioggia d’estate, prosecco e imprevisti

La prima grande serata, nel chiostro della Chiesa della Madonna dell’Orto, si è trasformata in un teatro d’imprevisti. Un temporale estivo ha sorpreso gli ospiti durante il cocktail di benvenuto: abiti couture e acconciature da red carpet si sono rifugiati sotto ombrelli, mantelline e taxi d’acqua, mentre la laguna tornava a farsi protagonista, con tutta la sua imprevedibilità. Nulla, tuttavia, ha scalfito l’atmosfera di esclusività.

Il sì sull’isola e i nomi (quasi) certi

La cerimonia vera e propria è prevista sull’isola di San Giorgio Maggiore, luogo iconico e fuori dal tempo, dove la coppia pronuncerà le promesse circondata da opere d’arte e da una platea che più internazionale non si può. A suggellare il momento, la voce di Matteo Bocelli in un’esibizione privata. La festa continuerà sabato all’Arsenale, con un party spettacolare che promette fuochi d’artificio, performance live (forse Lady Gaga, forse Elton John), e una chiusura degna di un set cinematografico.

Investimenti, donazioni e impatto mediatico

Con un budget stimato attorno ai 30-40 milioni di euro, il matrimonio di Bezos non è solo un evento sentimentale, ma un’operazione d’immagine e diplomazia urbana. Il sindaco Luigi Brugnaro ha parlato di un possibile ritorno turistico da un miliardo di euro per la città, e la coppia ha già stanziato 3 milioni per sostenere la conservazione della Laguna.

L’ultima sfilata prima del sì

Mentre lo stilista giusto resta un segreto gelosamente custodito, l’ultima passerella prima del matrimonio si consuma tra boutique storiche, visite private alle Gallerie dell’Accademia e cene in terrazze sospese sul Canal Grande. Accanto a Lauren Sánchez, le sue amiche più fidate e consulenti d’immagine del calibro di Jamie Mizrahi, stylist di Adele e Katy Perry. È lei, infatti, la vera padrona di casa di un evento che fonde femminilità, controllo e un pizzico di strategia hollywoodiana.