Jeff Bezos sbarca a Venezia con Lauren Sanchez: conto alla rovescia per il sì

Jeff Bezos è arrivato a Venezia, e con lui l’inizio di quello che si preannuncia come l’evento mondano più chiacchierato dell’estate 2025. Il fondatore di Amazon e la futura moglie Lauren Sanchez, giornalista, pilota e imprenditrice, si preparano a celebrare le nozze nella città più romantica del mondo, tra canali, gondole e una cornice che rievoca il fasto delle grandi unioni hollywoodiane. La coppia mantiene il massimo riserbo: nessun dettaglio ufficiale è stato confermato, ma il fermento cittadino e le indiscrezioni trapelate delineano una celebrazione da milioni di dollari, avvolta dal glamour e costellata da ospiti d’eccezione.

Un matrimonio tra lusso, gossip e polemiche

A Venezia, città fragile e affascinante, l’arrivo di Bezos e Sanchez non è passato inosservato. Mentre l’élite internazionale si prepara a festeggiare, si moltiplicano le proteste. Il gruppo «No Space for Bezos» ha annunciato azioni simboliche, come il blocco dei canali, denunciando un evento percepito come invasivo e fuori luogo in un centro storico già provato dal turismo di massa. Ma gli organizzatori, la celebre coppia di event planner Lanza & Baucina (gli stessi delle nozze Clooney-Alamuddin), assicurano: nessuna intenzione di “occupare la città”, solo rispetto per la sua identità unica.

A stemperare le tensioni, un gesto di filantropia: un milione di euro donati da Bezos e Sanchez al Consorzio Corila, centro di ricerca dedicato alla tutela della laguna. Un’offerta presentata come «un atto d’amore e responsabilità» verso Venezia, secondo le parole del governatore del Veneto, Luca Zaia.

Tra Harry’s Bar, yacht e dolci veneziani

Sono almeno 200 gli ospiti attesi: magnati, politici, celebrità. I nomi confermati (non ufficialmente) parlano da soli: Oprah Winfrey, Mick Jagger, Ivanka Trump, Kim Kardashian, Katy Perry, Eva Longoria. Lauren Sanchez ha festeggiato l’addio al nubilato a Parigi in compagnia di amiche celebri, solcando la Senna tra paillettes e champagne. Ora, il rito del sì potrebbe tenersi in uno dei luoghi più suggestivi di Venezia: dalla Fondazione Cini sull’isola di San Giorgio Maggiore, al rinascimentale Scuola Grande della Misericordia, fino a un misterioso gazebo comparso nei pressi dell’Hotel Excelsior al Lido.

Tutti gli spostamenti, naturalmente, avverranno via acqua: sono già stati riservati una trentina di taxi veneziani, oltre a diverse gondole. Gli yacht del miliardario, Koru e L’Abeona, sono già ancorati nell’Adriatico. L’accesso aereo è controllatissimo, ma pare siano stati autorizzati alcuni voli in elicottero per ospiti di particolare rilievo.