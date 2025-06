Nozze Bezos a Venezia, tensioni in piazza San Marco: attivisti inscenano un matrimonio di protesta

Tensione e simbolismo oggi in piazza San Marco, dove un gruppo di attivisti di Extinction Rebellion ha inscenato un matrimonio davanti alla Basilica per protestare contro le nozze di Jeff Bezos e Lauren Sánchez. L’iniziativa, teatrale e fortemente politica, ha attirato l’attenzione di residenti e turisti, mentre le forze dell’ordine sono intervenute per contenere il sit-in e identificare i partecipanti.

Una ventina di manifestanti si è disposta ordinatamente di fronte alla Basilica, mostrando cartelli con banconote disegnate, slogan contro il miliardario statunitense e messaggi a favore della pace a Gaza. Due di loro, travestiti da sposi, si sono posizionati su un piedistallo simbolico, legati a un globo terrestre in cartapesta. Il corteo silenzioso ha assunto un tono più acceso quando una ragazza e un ragazzo hanno tentato di arrampicarsi su due dei pali portabandiera della piazza. Bloccati dalla polizia prima di riuscire nell’intento, i due hanno opposto resistenza passiva sdraiandosi a terra e sono stati portati al posto di polizia per l’identificazione.

L’azione è stata rivendicata dal collettivo ecologista Extinction Rebellion, che contesta lo sfarzo dell’evento nuziale di Bezos, accusandolo di essere una celebrazione del privilegio scollegata dalle urgenze ambientali e sociali globali. Le forze dell’ordine hanno impedito l’installazione di uno striscione sui pili della piazza e hanno proceduto con l’identificazione di tutti i manifestanti presenti.

La protesta si inserisce nel clima di crescente tensione che accompagna il matrimonio più discusso dell’anno, in una Venezia blindata tra ospiti internazionali e misure di sicurezza rafforzate.