"Sposa bagnata, sposa fortuna", recita un antico proverbio popolare. Come se 198 miliardi di patrimonio non bastassero. Ma si sa, i soldi non fanno la felicità e quindi è meglio non sfidare troppo la Sorte. Jeff Bezos ha deciso: il matrimonio con Lauren Sanchez s'ha da fare. E adesso sappiamo anche dove. Venezia è la località scelta dal fondatore di Amazon. La cornice ideale per coronare l'amore con la sua compagna.

La soffiata arriva direttamente dagli Stati Uniti ed è stata diffusa dal portale di gossip internazionale Page Six. Che non ha dubbi a riguardo: gli inviti formali sono stati già spediti e il periodo per la celebrazione sarà quello estivo. L'acqua della laguna sarà di buon auspicio per i due innamorati? Complicato fare previsioni. Ma per ora una cosa è certa: Jeff Bezos e Lauren Sanchez sono attraversati da una passione travolgente. Insomma, un sentimento che fa ancora tremare le gambe. "Quando ho aperto la scatola, credo di aver perso i sensi", confessò lady Amazon alla rivista Vogue. Ed è difficile darle torto. Davanti a lei un diamante rosa di 30 carati regalato dal suo Jeff. Valore stimato? Quasi tre milioni di dollari. Una sciocchezza con cui sancire il fidanzamento ufficiale.

La love story è iniziata nel 2019 ma i due piccioncini hanno aspettato del tempo prima di rivelarsi al grande pubblico. La priorità era voltare pagina dalle relazioni precedenti ed ultimare il percorso di divorzio. Il magnate americano ha infatti chiuso un matrimonio con Mackenzie Scott durato ben 25 anni e dalla quale aveva avuto quattro figli. Mentre Sanchez, nota come giornalista di intrattenimento, ha detto addio a Patrick Whitesell dopo 13 anni di vita insieme. Ma ora non c'è tempo per rimuginare sul passato. Venezia è pronta al grande giorno. Tuttavia, per i più curiosi arriva una brutta notizia. La cerimonia avrà luogo sullo yacht di lusso di Bezos per garantire la privacy. Un'umile dimora di ben 417 piedi acquistabile per appena 500 milioni di dollari. E dove i due innamorati si giureranno fedeltà per la vita eterna. Sarà realmente così? Solo il tempo può dirlo. Ma davanti a simili patrimoni è più facile essere "felici e contenti".