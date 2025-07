Mostra del Cinema di Venezia, la prima volta di Julia Roberts e tutte le star più attese

Ci sono voluti 38 anni di carriera, una sfilza di ruoli che hanno fatto la storia e un tappeto rosso mancato. Ma ora il conto è in pari: Julia Roberts approda per la prima volta alla Mostra del Cinema di Venezia. Una prima assoluta che ha il sapore dell’evento epocale e che, inevitabilmente, si prenderà tutti i riflettori del Lido.

Ma attenzione, non sarà l’unica star a brillare sulla laguna quest’estate. Dal 27 agosto al 6 settembre, Venezia 82 sarà un vero red carpet all-stars tra nomi hollywoodiani, protagonisti del cinema europeo e fuoriclasse italiani.

Julia Roberts, la sua prima volta

Che Julia mancasse ancora all’appello veneziano era quasi uno scandalo. Ma il 2025 rimedia in grande stile. L’attrice premio Oscar sarà in Laguna per presentare After the Hunt, il nuovo attesissimo film di Luca Guadagnino. Si tratta di un thriller in chiave #MeToo presentato fuori concorso, in cui la Roberts interpreta Alma, una stimata docente di una università Ivy League costretta a difendere un collega accusato di molestie. Al suo fianco: Andrew Garfield.

Il direttore del Festival, Alberto Barbera, ha chiarito: “Quando Amazon ci ha proposto il film era ovviamente inclusa la presenza della protagonista, non avrebbe avuto senso presentarlo senza la sua interprete principale”.

E su cosa aspettarsi dal suo debutto veneziano ha aggiunto: “Lo vedremo, non ne ho la minima idea. Mi dice Luca che Julia è stata una persona straordinaria sul set, estremamente disponibile, gentile, collaborativa, meravigliosa e quindi mi auguro che la sua presenza a Venezia corrisponda a questo”.

Insomma: occhi puntati sulla sua prima passerella.

Tutte le star sul red carpet di Venezia

Ma se Julia Roberts è la regina, il re non può che essere George Clooney. Migliore amico della Roberts, fan dichiarato della laguna (che ha scelto anche per il matrimonio con Amal), Clooney torna al Lido con Jay Kelly, nuova commedia firmata da Noah Baumbach. Nel cast: Greta Gerwig e Alba Rohrwacher.

Altra presenza importante: Guillermo del Toro, che presenta la sua personale versione di Frankenstein con Jacob Elordi. Le sue fan sono già pronte a inseguirlo tra calli e canali.

Nella sezione Orizzonti, arriva anche Mother di Teona Strugar Mitevska, con Noomi Rapace nei panni di… Madre Teresa (!).

Attesissimo il nuovo progetto di Jim Jarmusch, Father Mother Sister Brother, che mette insieme due pezzi da novanta: Adam Driver e Cate Blanchett.

Ritornano anche Emma Stone e Yorgos Lanthimos, pronti a replicare il successo di Povere Creature! con il nuovissimo Bugonia.

E che dire di Emily Blunt? Dopo Il Diavolo veste Prada 2, arriva in Laguna insieme a Dwayne “The Rock” Johnson per The Smashing Machine, film biografico firmato Benny Safdie sul campione di MMA Mark Kerr.

Fuori concorso, si preannuncia clamoroso In The End of Dante di Julian Schnabel, con un cast che definire stellare è poco: Oscar Isaac, Gal Gadot, Al Pacino, Martin Scorsese e la nostra Sabrina Impacciatore.

A chiudere la Mostra, il 6 settembre, sarà la pellicola sci-fi distopica Chien 51, produzione francese con Louis Garrel e Valeria Bruni Tedeschi.

Le star italiane attese a Venezia

Anche il cinema italiano si fa notare (eccome). Madrina di questa edizione sarà Emanuela Fanelli, mentre in giuria ci sarà Maura Delpero. E immancabile è la coppia d’oro Pierfrancesco Favino e Anna Ferzetti, che – come sempre – si sosterranno a vicenda sul red carpet.

Anna Ferzetti apre la Mostra con La Grazia di Paolo Sorrentino, insieme a Toni Servillo. Favino, invece, è protagonista della commedia Il Maestro di Andrea Di Stefano, con Valentina Bellè e Edwige Fenech.

E poi ci sono gli altri titoli tricolore in concorso:

Elisa di Leonardo Di Costanzo

Duse di Pietro Marcello

Un film fatto per bene di Franco Maresco

Sotto le nuvole di Gianfranco Rosi

Nella sezione Orizzonti, riflettori puntati su Il rapimento di Arabella di Carolina Cavalli, con Benedetta Porcaroli e Chris Pine.