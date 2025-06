La guerra (milionaria) dei Beckham: Brooklyn ai ferri corti con i genitori e un matrimonio spacca la famiglia

Quella che un tempo sembrava una delle famiglie più affiatate dello showbiz britannico si sta rapidamente trasformando in un campo di battaglia mediatico. L’ultima svolta? Brooklyn Beckham, il primogenito di David e Victoria, avrebbe ingaggiato Jenny Afia, l’avvocatessa già nota per aver difeso Meghan Markle e il principe Harry, nel tentativo di tutelare la propria immagine pubblica. Un gesto che, secondo Daily Mail e Page Six, segna un ulteriore irrigidimento nella già tesa “dynasty” Beckham.

Dieci giorni fa David Beckham è stato insignito del titolo di “sir”, e la moglie Victoria Adams – ex Posh Spice e imprenditrice – è diventata ufficialmente “lady”. Tuttavia, nella lussuosa town house di Holland Park, più che il clima di festa per l’onorificenza, pare si respiri amarezza per un figlio ormai distante.

Brooklyn, 26 anni, avrebbe infatti troncato i rapporti con i genitori lo scorso dicembre. La rottura è apparsa evidente in occasione del 50esimo compleanno dell’ex calciatore: tre grandi celebrazioni tra Inghilterra, Miami e Londra, eppure né lui né la moglie Nicola Peltz si sono mai presentati. Assenti nella villa di campagna, assenti al Cipriani di Miami, assenti anche al party esclusivo del 2 maggio al Core di Londra. Presenti invece – e molto social – gli altri tre figli: Romeo (22 anni), Cruz (20) e Harper (13), tutti immortalati in foto condivise con gli oltre 110 milioni di follower della famiglia.

Le prime crepe, secondo E! News, sarebbero emerse tre anni fa, in occasione del matrimonio tra Brooklyn e Nicola. Un evento che ha segnato anche l’ingresso del giovane nella potentissima famiglia Peltz, guidata dal patriarca Nelson, tycoon miliardario noto anche per aver fatto da ponte tra Elon Musk e Donald Trump.

Durante il ricevimento, il cantante Marc Anthony avrebbe preso il microfono per annunciare: «Diamo il benvenuto alla donna più bella della sala… Victoria Beckham». Una gaffe clamorosa, soprattutto nel giorno in cui ogni sposa si aspetta di essere la vera protagonista. Come se non bastasse, pare che Victoria abbia “soffiato” alla nuora anche il primo ballo con Brooklyn. Il risultato? Nicola in lacrime e un rancore mai del tutto sopito.

Dietro la tensione, però, ci sarebbe anche una questione di affari. Victoria, oltre a essere un’ex popstar, è stilista e imprenditrice: abiti, borse, make-up e profumi. Secondo le indiscrezioni, non avrebbe gradito che la nuora scegliesse di indossare un vestito di un’altra griffe nel giorno del matrimonio. In casa Beckham, l’immagine è anche business.

Un tempo simbolo di un amore duraturo – 26 anni di matrimonio, quattro figli, ricchezza e fama – oggi la famiglia è avvolta da indiscrezioni su liti, strappi e, naturalmente, soldi. Al centro dello scontro una mega villa da 11 milioni di dollari a Los Angeles. Brooklyn e Nicola l’avrebbero acquistata da poco, ma David e Victoria si sarebbero rifiutati di contribuire economicamente.

Tirchieria? Tutt’altro, almeno secondo una fonte anonima citata dal Sun: «David e Victoria arrivano dalla classe operaia. Che esempio è dare a un figlio milioni di sterline per una casa?»

Alla fine, avrebbe provveduto Nelson Peltz, sbloccando un fondo fiduciario già predisposto per la figlia. Una mossa che ha rafforzato l’idea, in casa Beckham, che la nuora sia fin troppo viziata.

E così, quando Brooklyn ha pubblicato un post scrivendo: «Sposare Nicola è stata la decisione migliore della mia vita» e «Sceglierò sempre te», molti l’hanno letto come un messaggio in codice diretto proprio ai genitori.

A peggiorare la situazione, ci si è messo anche un dettaglio di gossip che riguarda i fratelli. Romeo, oggi fidanzato con la deejay Kim Turnbull – ex di Brooklyn – avrebbe suscitato non poca irritazione nel fratello maggiore e in sua moglie. Il flirt è già finito, ma il malumore resta.

Poi c’è stato Cruz, che ha contribuito al clima teso con una battuta social interpretata da molti come uno sfottò nei confronti del fratello maggiore, noto per il suo approccio multitasking alle carriere: fotografo, aspirante chef, produttore di salse piccanti e, recentemente, pilota. Quando un follower ha chiesto a Cruz se avesse intenzione di diventare anche lui pilota, la risposta è stata secca: «Amico, fratello sbagliato!»

Freddura innocente o stoccata ben assestata?

Resta solo da augurarsi che Jenny Afia riesca a riportare la calma, magari con più successo rispetto alla tormentata avventura legale vissuta con Meghan ed Harry. Anche nelle famiglie reali – vere o mediatiche – la pace sembra sempre più un’utopia.