David Beckham festeggia i 50 anni in anticipo: la festa a Miami tra famiglia, amici vip e vecchie fiamme

David Beckham ha dato il via ai festeggiamenti per il suo 50° compleanno con un party esclusivo a Miami, circondato da famiglia e amici celebri. Tra assenze e presenze di rilievo, la celebrazione è stata un’occasione per mostrare l’unione del clan Beckham. Tuttavia, il ritorno di vecchie dichiarazioni da parte di Rebecca Loos ha riacceso i riflettori su un capitolo controverso del passato

“E così ho pensato che avrei cominciato con un po’ di anticipo a festeggiare il mio 50esimo compleanno con una serata speciale a Miami. Fortunato di avere una famiglia e degli amici fantastici”. Con queste parole, David Beckham ha dato il via a un mese di celebrazioni in occasione del suo mezzo secolo di vita. Il 2 maggio, l’ex stella del calcio spegnerà 50 candeline, un traguardo che intende onorare con festeggiamenti degni della sua straordinaria carriera e della sua vita sotto i riflettori.

Attraverso un carosello di immagini pubblicato su Instagram, Beckham ha condiviso alcuni scatti della prima festa organizzata a Miami, circondato dalla sua famiglia (quasi al completo) e da amici vip. Accanto a lui, come sempre, la sua inseparabile compagna di vita, Victoria. L’ex Posh Spice, oggi affermata stilista, ha raggiunto lo stesso traguardo anagrafico nel 2024. La loro storia d’amore, iniziata alla fine degli anni Novanta, prosegue solida dopo più di venticinque anni di matrimonio.

Per l’occasione, la coppia ha scelto look perfettamente in linea con il loro inconfondibile stile: David ha optato per un elegante smoking con dettagli in raso e velluto, mentre Victoria ha sfoggiato un sofisticato slip dress satinato, senza dubbio tratto dalle sue collezioni. Le immagini successive pubblicate dall’ex centrocampista del Manchester United rivelano un parterre d’eccezione, con numerosi volti noti del mondo dello sport e dello spettacolo accorsi per festeggiare il suo pre-50esimo compleanno. Tra gli ospiti, spiccano nomi come Tom Brady, Lionel Messi, Marc Anthony e Justin Theroux.

Anche Victoria Beckham ha voluto immortalare la serata con un post in cui si scorge il nucleo familiare riunito per l’evento esclusivo. “Che modo incredibile di avviare il primo dei tanti festeggiamenti per David, circondata dalla famiglia e dagli amici! Baci da Miami”, ha scritto l’ex Spice. E nelle foto, il clan Beckham appare affiatato ed elegantissimo, nella cornice esclusiva della festa.

Un’assenza, però, non è passata inosservata: il primogenito Brooklyn, 26 anni, e sua moglie Nicola Peltz non erano presenti. Da tempo circolano voci di tensioni tra Victoria e la nuora, fin dal matrimonio della coppia nel 2022. Tuttavia, l’assenza potrebbe essere dovuta semplicemente a impegni personali, considerando che i festeggiamenti proseguiranno nei prossimi giorni.

Chi invece non ha mancato l’appuntamento è stato Cruz Beckham, 20 anni, accompagnato dalla fidanzata Jackie Apostel, artista trentenne con cui ha ufficializzato la relazione nel 2024. Al fianco di Victoria, la più giovane della famiglia, Harper Seven, oggi tredicenne, che sembra seguire le orme stilistiche della madre, prediligendo abiti sottana e tonalità monocromatiche. A completare il quadro, Romeo Beckham, 22 anni, presente con la fidanzata Kim Turnbull, modella e DJ, alla sua prima apparizione ufficiale in un evento legato alla famiglia Beckham.

Il ritorno di Rebecca Loos, presunta amante di Beckham

A gettare un’ombra sulle celebrazioni è tornato un nome che da anni aleggia sulla storia matrimoniale di David e Victoria: Rebecca Loos. L’ex assistente personale del calciatore, che nei primi anni Duemila dichiarò di aver avuto una relazione con lui mentre giocava al Real Madrid, ha rilasciato nuove dichiarazioni proprio nei giorni della festa.

Nonostante Beckham non abbia mai confermato le sue affermazioni, Loos continua a sostenere la sua versione dei fatti. In un’intervista a 60 Minutes Australia, ha ribadito: “Non ho mai mentito”, aggiungendo: “Mi sono appigliata alla verità, non ho mai esagerato”. Ha poi confessato di aver subito un impatto psicologico significativo a causa della vicenda: “Credo che tutto questo abbia avuto un impatto sulla mia salute mentale in maniera abbastanza traumatica, ma non l’ho ammesso perché volevo essere coraggiosa e forte. Ci è voluto del tempo per rimettermi”.

Nonostante queste dichiarazioni, i Beckham sembrano determinati a non lasciare che il passato rovini le loro celebrazioni.