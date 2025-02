Oppo Reno 13 Pro, lo smartphone diventa subacqueo

Oppo ha scelto il Centro Congressi Allianz MiCo per il lancio europeo delle Reno 13 Series, famiglia composta da quattro smartphone simili nell’animo ma differenti nelle specifiche tecniche. Un modo per accontentare un ampio target, anche perché i due modelli migliori del lotto, Reno 13 Pro e Reno 13 (cui si aggiungono Reno 13 FS e Reno 13 F), condividono diversi elementi con Find X8 Pro, il top di gamma di Oppo, presentato poco prima dello scorso Natale. L’Italia e Milano tornano al centro delle scena della tecnologia, e non è la prima volta nel caso della compagnia di Dongguan (qui il racconto del nostro viaggio nel cuore dell’azienda), perché nell’estate del 2024 è stata OnePlus - brand sotto il controllo di Oppo - a scegliere la città meneghina per svelare all’Europa lo smartphone OnePlus 4. Un segnale chiaro di come il nostro Paese sia tra i più strategici a livello continentale.

Fascia media con funzionalità top, anche in acqua

Quanto ai prodotti, c’è vita oltre gli smartphone perché nell’ottica di espandere il suo ecosistema, Oppo ha mostrato anche l’orologio smart Watch X2 e gli auricolari Enco Buds3 Pro. La parte del leone la fanno, però, i nuovi telefoni, attesi dalla community Oppo e non solo perché rappresentano l’incontro della fascia media con una serie di funzionalità tipiche dei modelli di fascia alta. Ciò che consente di ridurre il prezzo e rendere appetibili questi smartphone a chi non può permettersi un prodotto senza compromessi ma più costoso. Oltre alle colorazioni - su tutte spicca Reno 13 Pro in Plume Purple ma c’è anche in versione Graphite Grey, mentre il modello base arriva in Plume White e Luminous Blue - a spiccare nel profilo dei modelli della Series 13 è la resistenza, con certificazioni IP66, IP68 e IP69 su tutti i modelli che non temono l’azione di acqua e polvere.

Seguendo la scia di portare all’estremo la capacità di reazione verso elementi naturali e fenomeni atmosferici, avviata con Reno 11 F, qui abbiamo smartphone immuni a getti d’acqua fino a 80° C e immersioni fino a 2 metri di profondità per 30 minuti in acqua (fiumi e laghi d’acqua dolce sì, mare e acqua clorata no). L’aspetto più interessante è però un altro, poiché Reno 13 Pro e i suoi fratelli possono scendere sott’acqua per fotografare e registrare video senza la necessità di custodie o accessori impermeabili a proteggerli. Il merito è della Underwater Mode, che regola in modo indipendente i colori per gli scatti e limita le distorsioni per consentire di ottenere scatti e clip subacquee di qualità e senza sforzo. Terminate le operazioni, poi, c’è un meccanismo di drenaggio sviluppato da Oppo che con un singolo tocco permette di espellere l’acqua dal dispositivo in una manciata di secondi.

AI utile per creare e produrre

Reno diventa stavolta sinonimo di AI, in quanto ci sono parecchie funzionalità sia lato fotografico, sia lato produttività, che sfruttano potenza e duttilità dell’intelligenza artificiale. Oltre a AI Clarity Enhancer, AI Unblur e AI Reflection Remover, che permettono, nell’ordine, di avere paesaggi e oggetti più nitidi, rimediare alle fotografie sfocate e rimuovere i riflessi su superfici di vetro (come le finestre) e già disponibili su Find X8 Pro, c’è AI Motion che garantisce un tocco di creatività ai propri scatti, trasformati in mini clip di tre secondi. In termini di utilità, l’app Documents semplifica il lavoro con il riassunto dei testi e l’estrazione di grafici tramite AI, mentre Assistant for Notes ottimizza la formattazione e consente di migliorare gli scritti suggerendo variazioni stilistiche. Presenti, come ormai ovunque, le traduzioni e consigli di testo in lingue straniere, incluse nell’aggiornamento di AI Toolbox 2.0.









Se l’AI ha determinato il rovesciamento nel rapporto tra hardware e software, a vantaggio di quest’ultimo, nel pesare valore e praticità di uno smartphone, la fotografia resta elemento centrale nella scelta del telefono da acquistare. Alla lente principale da 50MP con sensore Sony, Reno 13 Pro aggiunge un teleobiettivo da 50MP con zoom ottico 3.5x e una lente ultrawide da 8MP, oltre alla selfie camera da 50MP sul lato frontale. Quanto ai video, la qualità sta nella registrazione in 4K Ultra Clear, mentre la batteria è di 5.800 mAh (e 5.600 mAh per Reno 13). Per gli interventi post scatto arriva in soccorso AI Livephoto, che offre un set completo di strumenti alimentati dall’AI ed effetti creativi per personalizzare le immagini. Non c’è solo la modifica a favorire la diffusione di foto/video ben riuscite, perché tramite la funzionalità Tap-to-share gli Oppo Reno 13 sono tra i primi modelli Android a supportare la condivisione diretta di Livephoto con iPhone e iPad, facilitando lo scambio di materiale e pure la condivisione social perché c’è la possibilità di postare all’istante immagini e clip in archivio su TikTok, Instagram, WhatsApp e le altre piattaforme.

Prezzi

Conferma importante è il supporto di Oppo alla famiglia Reno, che prevede 5 anni di aggiornamento per il sistema operativo e 6 anni per le soluzioni relative alla sicurezza dei dispositivi. Altro elemento significativo condiviso da Reno 13 Pro e Reno 13 è il sistema di ricarica rapida SuperVooc da 80W, con la batteria che secondo la compagnia mantiene l’80% della capacità originale dopo cinque anni di utilizzo. Quanto ai prezzi, Oppo Reno 13 Pro è in vendita a 799,99 euro, con incluso Watch X2, caricabatterie da 80W (che non è più incluso nella confezione dopo la norma sul caricabatterie universale stabilita dall’UE) e garanzia Care Plus di 12 mesi che rimedia in maniera gratuita al danno accidentale allo schermo, entro un anno dall’acquisto. Oppo Reno 13 è in vendita a 549,99 euro, costo che include in omaggio stesso pacchetto del fratello maggiore, con gli auricolari Enco X3i al posto dello smartwatch. Reno 13 FS si acquista a 449,99 euro, mentre Reno 13 F costa 379,99 euro, prezzo che in entrambi i casi include gli auricolari Enco Air4 Pro, il caricabatterie da 45W e la garanzia OPPO Care Plus.

Smartwatch e auricolari: eleganza e convenienza

Davanti ai giornalisti europei Oppo ha tolto i veli anche ad altri due dispositivi: Watch X2 e Enco Buds3 Pro. Il primo è uno smartwatch dalle linee eleganti e colori notevoli nelle due versioni Lava Black e Summit Blue (vedi foto), caratterizzati da un cinturino sportivo in gommafluorurata il primo e cinturino in pelle per uno stile più classico il secondo. Dotato di un’autonomia che va da 5 a 16 giorni in relazione a come e quanto viene utilizzato, Watch X2 permette il monitoraggio di una serie di parametri sanitari (come la saturazione dell’ossigeno nel sangue) e la possibilità di un controllo istantaneo, che in 60 secondi determina il livello di benessere della persona che indossa l’orologio. Funzionalità utili e design gradevole proposti a 399,99 euro ma, più che il prezzo, come successo già in passato, lo smartwatch sembra un doppione di OnePlus Watch 3, modello lanciato pochi giorni fa dalla compagnia finita dal 2021 proprio sotto l’egida di Oppo. Leggerezza (4,3 grammi per singolo auricolare) e autonomia fino a 54 ore, combinando la durata degli auricolari e la riserva garantita dalla custodia, sono due dei punti di forza di Enco Buds3 Pro, disponibili nelle colorazioni Glaze White e Graphite Grey e caratterizzati dalla possibilità di creare profili sonori personalizzati tramite l’equalizzatore a 6 bande. Compatibili con dispositivi Android, iOS e Windows, gli auricolari possono collegarsi in contemporanea a due dispositivi diversi e costano 49,99 euro.