OnePlus Nord 4, in mostra a Milano smartphone e molto altro

Un lancio globale a Milano, il ritorno del metallo e una longevità inedita su un medio gamma. OnePlus presenta così i quattro dispositivi con cui aggiorna l'intero ecosistema: smartphone OnePlus Nord 4, tablet OnePad 2, smartwatch OnePlus Watch 2R e gli auricolari Nord Buds 3 Pro. L'interesse maggiore del Summer Launch Event concerne il nuovo telefono di fascia media, che grazie all'ottimo rapporto qualità-prezzo negli anni è stato molto apprezzato dai consumatori, consentendo all'azienda cinese di mantenere in linea i volumi di vendita. Laddove la battaglia per i top di gamma è serratissima e l'aumento dei costi tende a premiare i marchi più popolari, la gamma Nord regala sicurezze a OnePlus, nonostante a differenza del passato i suoi telefoni abbiano perso, in parte, originalità e riconoscibilità.

Una tendenza derivata anche dal passaggio di OnePlus sotto il controllo di Oppo, che ha costretto le due compagnie a rivedere i piani e realizzare dispositivi complementari per stare sul mercato senza sovrapporsi. Ecco perché, forse, OnePlus Nord 4 si distingue dai tanti altri telefoni della fascia media per il ritorno alla scocca in metallo e una qualità costruttiva nel complesso ottima, mentre Oppo Reno 12 Pro sfoggia un teleobiettivo da 50 megapixel, esaltando quella fotocamera che sembra il punto meno convincente di Nord 4. La strategia ha senso perché propone due modelli diversi allo stesso prezzo, accontentando sia chi punta su robustezza e materiali, sia chi basa la scelta sulla qualità degli scatti. Nel mezzo c'è l'intelligenza artificiale, con funzionalità identiche basate su Gemini, l'IA di Google, presenti su entrambi gli smartphone.

Le novità OnePlus





OnePlus Nord 4

La scocca interamente in metallo - materiale rimpiazzato dal più leggero ed economico vetro con l'arrivo del 5G, poiché ideale per integrare le molteplici antenne utili a ottimizzare il segnale - è al primo impatto la novità di Nord 4. Un ritorno al passato che alla vista come al tatto dona solidità al dispositivo. Dotato di display da 6,74 pollici con frequenza di aggiornamento a 120 Hz, è spesso 7,99 millimetri e sfoggia su un lato il tasto fisico dell'immancabile slider per passare con un tocco dalla suoneria alla vibrazione. Il punto di forza è la politica di aggiornamenti, che prevede 4 anni per il sistema operativo Android e sei anni per la patch di sicurezza, facendo così meglio di Oppo Reno 12 Pro (che offre rispettivamente 3 e 4 anni). Molto bene si è comportata durante i primi giorni di prova la batteria da 5500 mAh, che arriva a 48 ore di autonomia senza tentennamenti, aggiungendo la ricarica SuperVooc da 100W che impiega 28 minuti per un ciclo di ricarica dall'1 al 100%. Qualche grattacapo arriva dalla fotocamera, poiché la lente ultra grandangolare da 8MP è sembrata più di una volta sotto lo standard qualitativo nella resa dei colori, centrato appieno con la camera principale da 50MP, con apertura f/1.8 e dotata di stabilizzazione ottica. Come detto sopra, però, nulla è fatto a caso.

Per quanto recente sia il suo arrivo sugli smartphone, le funzionalità IA sono quelle già viste altrove, con le migliorie del volto del soggetto inquadrato e delle foto di gruppo, oltre alla possibilità di eliminare soggetti e oggetti indesiderati in ambito fotografico. Sul lato produttività, c'è l'assistente per la scrittura dei messaggi alla sintesi vocale e il riepilogo per punti di incontri e lezioni. Disponibile nelle tre colorazioni Obsidian Midnight, Mercurial Silver e Oasis Green, l’unica che presenta una combinazione di due colori, OnePlus Nord 4 sarà in vendita dall'8 agosto a 499 euro nella versione 12+256GB e 599 euro nella configurazione 16+512GB. Si può già preordinare e chi lo farà avrà un omaggio a scelta, fino a esaurimento scorte, tra la borsa a tracolla TUMI (valore di 210 euro), gli auricolari Nord Buds 3 Pro (79,99 euro), una cover per lo smartphone (39,99 euro) e un adattatore (59,99 euro). Considerato che in confezione non è incluso il caricabatterie, chi acquista OnePlus 4 su Oppo store insieme al caricatore da 100W ottiene uno sconto di 50,00, ritrovandosi perciò quasi in regalo l'alimentatore che costa 59,99 euro.

OnePlus Pad 2

Nel mercato tech ultimamente si parla sempre più spesso di ecosistema per evidenziare quanto conti per un brand avere in catalogo prodotti diversi in grado di integrarsi tra loro. OnePlus non è da meno e durante l'evento meneghino ha mostrato il nuovo tablet di punta votato alla produttività. Lo schermo da 12,1 pollici e il miglior processore su piazza sono un sintomo di come supportare al meglio il multitasking sia una delle priorità. L'esempio è Open Canvas, che consente di lanciare fino a 3 app in contemporanea, dividendo il display. Poi c'è AI Toolbox, che riunisce funzionalità intelligenti per la lettura vocale dei testi, per il loro riassunto automatico e per la produzione di testi scritti.

Le linee eleganti sono esaltate dallo spessore di 6,49 millimetri, ma ancor più dall'arrivo di tastiera e pennino che avvicinano la tavoletta a un laptop, ampliando le sue potenzialità d'uso. Che resistono a lungo grazie alla lunga autonomia assicurata dalla batteria da 9.510 mAh (il caricatore da 80W è incluso in confezione). In arrivo il 1° agosto, OnePlus Pad 2 è in vendita a 549 euro con 12+256GB di Ram e memoria; OnePlus Smart Keyboard costa 149 euro, mentre per OnePlus Stylo 2 servono 99 euro. Da prendere a parte anche la custodia, che costa 59 euro. Uno dei tre accessori è in omaggio per chi acquista il tablet entro il 31 luglio.

OnePlus Watch 2R e Nord Buds 3 Pro

Autonomia fino a 100 ore, l'app OHealth per personalizzare gli allenamenti e una più dettagliata panoramica del proprio livello di benessere, mediante l'analisi della frequenza cardiaca e il monitoraggio del sonno, sono gli elementi su cui si basa lo smartwatch realizzato in alluminio, più leggero ed economico del fratello maggiore, Watch 2. Disponibile nelle colorazioni Forest Green (ideale per chi non vuole passare inosservato) e Gunmetal Gray, l'orologio smart è già disponibile a 279 euro, spesa che include un cinturino in caucciù fluorurato e il caricatore Watch 2R White.

Potenziale soluzione per chi cerca auricolari con cancellazione del rumore a meno di 80 euro, a patto di gradire la supremazia dei bassi, le Nord Buds 3 Pro si connettono a smartphone e altri dispositivi tramite Bluetooth 5.4 e offrono un'autonomia superiore alle 40 ore. Pesano meno di 9 grammi e sono già disponibili nelle due tinte Starry Black e Soft Jade.