Trump e l'incontro con la pornostar Stormy Daniels

8 marzo 2018

Il presunto rapporto di Donald Trump con la pornostar Stormy Daniels torna a scuotere la Casa Bianca. La procace bionda, il cui vero nome è Stephanie Clifford, avrebbe fatto causa al presidente, ritenendo nullo l'accordo per tacere. L'avvocato del tycoon, però, avrebbe segretamente ottenuto un ordine restrittivo nei confronti della donna, nell'ambito di un arbitrato.

Ecco cosa sappiamo finora di questa calda vicenda.

Quando ci sarebbe stato il rapporto con la pornostar

A gennaio il Wall Street Journal ha riferito che poco prima delle elezioni del 2016 sono stati inviati a Stephanie Clifford, attrice pornografica trentottenne nota col nome "d'arte" di Stormy Daniels, 130.000 dollari. I soldi sarebbe stati versati in cambio del suo silenzio circa un incontro sessuale consensuale avvenuto con Trump nel 2006, poco dopo che il tycoon ha sposato la sua attuale moglie Melania Trump.

Secondo i rumors la first lady, appena riemersa questa storia del passato, si sarebbe infuriata col marito e avrebbe fatto seguire un periodo di gelo di coppia.

Cosa ha detto la pornostar

Appena riemersa la notizia, la pornostar non ha negato pubblicamente l'accaduto, né ha fornito dettagli in merito. A gennaio, però, l'avvocato Michael Cohen ha rilasciato una dichiarazione a nome della Clifford, che negava la relazione con Trump.

Peccato però che in un'intervista nel 2011 al magazine In Touch la Clifford avesse già divulgato dettagli su una relazione avuta con Trump. Secondo Stormy Daniels l'incontro sarebbe avvenuto poco dopo che Melania ha dato alla luce il figlio più piccolo della coppia, Barron, nato il 20 marzo 2006. Dal suo canto Trump ha sempre negato ogni accusa di cattiva condotta sessuale.

L'ammissione dell'avvocato di Trump

Un nuovo tassello sull'affair lo ha aggiunto il New York Times che ha citato un comunicato di Michael Cohen, legale di vecchia data del presidente statunitense, che per la prima volta ha ammesso di aver avuto un ruolo nel pagamento della somma per comprare il silenzio della Clifford.

L'avvocato ha sostenuto di aver pagato lui stesso la pornostar, con una transazione legale, e di non essere mai stato rimborsato: "Né la Trump Organization né la campagna di Trump sono state parte della transazione con Stephanie Clifford e nessuna delle due mi ha rimborsato direttamente o indirettamente. Il pagamento a Clifford era legale e non era un contributo alla campagna o una spesa della campagna".

Il pagamento sarebbe avvenuto poche settimane prima dell'Election Day. Stormy Daniels è solo una delle almeno due donne che hanno rivelato di avere avuto incontri sessuali con Trump. L'altra è Karen McDougallay, ex coniglietta di Playboy.

La causa mossa dalla pornostar e l'ordine restrittivo

Il 7 marzo l'Nbc dà la notizia che Stormy Daniels avrebbe intentato causa contro Donald Trump, affermando che il suo accordo per tacere sulla presunta relazione col tycoon è nullo, visto che lui non lo avrebbe mai firmato proprio per poterlo eventualmente disconoscere. La mancata firma di Trump, secondo la pornostar invaliderebbe il patto, lasciandola così libera, se volesse, di raccontare tutto. Potrebbe quindi arrivare presto una versione piccante da parte dell'attrice hard.

Dal canto suo la Casa Bianca ostenta sicurezza: "Questo caso è stato già vinto in arbitrato e non vi era cognizione di alcun pagamento da parte del presidente, il quale ha negato tutte le accuse", ha detto la portavoce Sarah Sanders. Nell'ambito di tale arbitrato, sarebbe stato anche ottenuto segretamente un ordine restrittivo nei confronti della pornostar.





