Lady Gaga trasforma l’album Mayhem in un requiem pop

Lady Gaga torna a reinventare il proprio universo artistico con Apple Music Live: Lady Gaga MAYHEM Requiem, il nuovo film-concerto che debutterà il 15 maggio alle 05:00 CET su Apple Music e contemporaneamente in 15 cinema negli Stati Uniti.

Diretto e prodotto da Morningview, MAYHEM Requiem rappresenta una nuova lettura del settimo album della popstar, MAYHEM, trasformando l’opulenza teatrale del tour in una dimensione più intima, oscura e introspettiva. Il livestream sarà disponibile gratuitamente al momento della première, senza necessità di abbonamento, mentre la versione on-demand e l’album live in Audio Spaziale saranno accessibili successivamente in esclusiva agli abbonati Apple Music.

Registrato dal vivo il 14 gennaio al celebre The Wiltern di Los Angeles, lo spettacolo si presenta come una sorta di epilogo artistico del The MAYHEM Ball, il tour mondiale che ha accompagnato il successo dell’album. Prodotto esecutivamente da Gaga insieme a Michael Polansky, il tour aveva costruito un immaginario monumentale tra alta moda, narrazione teatrale e scenografie gotiche, affrontando temi come dualità, morte e rinascita.

Con MAYHEM Requiem, però, quel teatro simbolico appare distrutto, ridotto in rovine. Gaga ne raccoglie i frammenti per dare vita a una performance più essenziale e vulnerabile, costruita attorno a pianoforte e sintetizzatori. Nuovi arrangiamenti di brani come “Abracadabra” e “Disease” emergono così in una veste completamente differente, sospesa tra elegia elettronica e confessione emotiva.

Il progetto si propone come complemento ideale dell’album originale ma anche come esperienza autonoma. Grazie all’Audio Spaziale disponibile su Apple Music, i fan potranno vivere il concerto con un livello immersivo pensato per ricreare l’atmosfera del Wiltern.

Mayhem, prodotto da Gaga con Michael Polansky, Andrew Watt, Cirkut e Gesaffelstein, ha debuttato direttamente al numero uno della classifica Billboard 200, diventando il settimo album solista consecutivo della cantante a raggiungere il vertice. Il successo del progetto è stato amplificato dal singolo Die With a Smile, nato dalla collaborazione con Bruno Mars. Il brano ha dominato la Billboard Global 200 per 18 settimane e conquistato la vetta della Hot 100 per cinque settimane, imponendosi in oltre 30 Paesi.

A coronare il trionfo di MAYHEM è arrivato anche il riconoscimento ai Grammy Awards 2026, dove il disco ha vinto il premio come Best Pop Vocal Album.