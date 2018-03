Maltempo in Italia: la situazione aggiornata

Barbara Massaro - 2 marzo 2018

Strade come lastre di ghiaccio, neve e vento gelido per un'Italia piegata da Burian, l'ondata di gelo arrivata dalla Siberia sull'Europa.

Dopo la neve a Roma e Napoli il maltempo si è spostato al centro nord provocando disagi soprattutto alla viabilità.

La viabilità

L'autostrada A1 è stata chiusa in entrambe le direzioni da Milano a Sasso Marconi, poco dopo a Bologna in direzione sud a causa del fenomeno delle piogge ghiacciate, precipitazioni che trasformano il manto stradale in una lastra di ghiaccio in pochi minuti.

Oltre alla A1 sono stati chiusi tratti dell'A13, A14 e il raccordo A1-A14 Bologna-Casalecchio, in entrambe le direzioni di marcia.

"La pioggia gelata non può essere contrastata con le operazioni di salatura del manto stradale, che su questi tratti si stanno ripetendo ininterrottamente da oltre 48 ore". La chiusura, sottolinea Autostrade per l'Italia, "è pertanto l'unico provvedimento a garanzia della sicurezza e viene attuata con le modalità e nei tempi previsti dai piani neve vigenti".

Sull'autostrada A10 all'altezza di Spotorno un incidente (senza feriti gravi) ha causato la chiusura dell'intero tratto tra Pietra Ligure e Savona in direzione Genova.

Riaperta invece nella notte l'autostrada A12 fra i caselli di Sestri Levante e della Spezia, chiusa ieri sera in seguito ad una nevicata e per il ghiaccio sulla carreggiata.

Per il gelo è rimasta chiusa nella notte anche l'Aurelia a causa di un mezzo pesante che è finito di traverso alle carreggiate. Traffico in tilt e automobilisti rimandati indietro. Solo alle 6 di stamane la situazione si è risolta con la rimozione del mezzo pesante.

La situazione aggiornata

Società autostrade ha aggiornato la mappa dei tratti chiusi al traffico per maltempo e, al momento, la viabilità è sospesa sull'A1 Milano-Napoli tra il bivio per la A58 Tangenziale est esterna di Milano e Terre di Canossa-Campegine in entrambe le direzioni.

Sull'A14 Bologna-Taranto tra Bologna San Lazzaro e Imola in entrambe le direzioni. Sulla diramazione di Ravenna tutto l'intero tratto. Sul raccordo di Bologna Casalecchio chiuso l'intero tratto. E infine sull'A13 Bologna-Padova tra bivio A14 e Ferrara Sud.

La rete ferroviaria

In Liguria disagi anche per chi viaggia in treno: circolazione ferroviaria sospesa sulle linee Genova-Milano, Genova-Torino, Genova-Savona e Parma-La Spezia, mentre in Emilia Romagna e Veneto la viabilità su rotaie è garantita all'80% con punte del 100% per i treni ad alta velocità.

Le scuole

Scuole chiuse a Bologna, Cesena, Ravenna, Rimini e in altri comuni più piccoli dell'Emilia Romagna. Anche a Genova e Savona oggi gli studenti hanno saltate le lezioni così come a Rovigo e Verona. Persino diversi comuni montani lombardi hanno scelto di non mandare i ragazzi a scuola.

Le previsioni

Per le prossime ore prevista neve fino a quote basse al Nordovest, a 700 metri sull'Emilia-Romagna e sul Triveneto. Rischio concreto di gelate su queste zone. Nevica a Genova dove fino alle 15.00 resta l'allerta arancione

Sulle aree tirreniche centrali pioggia diffusa con occasionali temporali sul medio versante adriatico. Precipitazioni sparse al Sud peninsulare, più asciutto sulle isole maggiori dove le temperature sono quasi primaverili.

I morti in Europa

L'ondata di gelo che da domenica è arrivata sull'Europa ha già causato 55 morti in tutto il continente. Secondo quanto riporta la BBC la situazione più grave è in Polonia dove 21 senzatetto hanno perso la vita per assideramento. Altri sette morti in Slovacchia e sei nella Repubblica Ceca. Tre le vittime in Spagna, cinque in Lituania, quattro in Francia, due in Serbia, Italia, Slovenia e Romania. Un morto in Gran Bretagna. Per la prossima settimana previste precipitazioni abbondanti, ma le temperature dovrebbero essere in leggera crescita.





© Riproduzione Riservata