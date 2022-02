La lezione del Super Bowl: servono stadi nuovi e moderni

Che il Super Bowl l'abbiano vinto i Los Angeles Rams ribaltando nel finale la sfida con i Bengals interessa, forse, una nicchia di appassionati di football americano che in Italia hanno tirato notte per vedere l'ultimo atto della stagione. Tutto il resto, invece, ha riempito pagine di giornali, tv e social molto più di quello che rappresenta questo sport in Italia, confermando come il Super Bowl sia davvero l'evento planetario per eccellenza, Olimpiadi escluse. Più del Tour de France, della Champions League e dei Mondiali di calcio che si svolgono ogni quattro anni. Uno show miliardario e trasversale di cui è difficile trovare qualcuno che non sappia nulla, anche ignorando le regole del gioco, i protagonisti e le storie di un campionato così lontano da noi.

La NFL (National Football League) è proprio questo: uno spettacolo in cui tutto è perfetto soprattutto a livello di immagine. E così negli occhi di chi ha tirato notte, o anche solo di chi ha letto qualcosa o visto qualche immagine, rimane la maestosità del SoFi Stadium di Inglewood, la casa dei Rams e dello stesso Super Bowl. Un gioiello assoluto che segna la distanza siderale che c'è oggi tra lo sport-business a stelle e strisce e quanto accade da noi in Europeo, per non parlare della povera Italia dei veti incrociati, della burocrazia e dei comitati che bloccano tutto.

Costato oltre 5 miliardi di dollari, il doppio di quanto preventivato, costruito in quattro anni esatti e dotato di ogni comfort, il SoFi Stadium è tutto quello che vorremmo essere e avere e che non possiamo permetterci. Ma è anche la spiegazione del perché il Super Bowl e la NFL fatturino oltre 15 miliardi di euro, cinque volte tanto la UEFA con la Champions League: impossibile stare dentro quel sistema senza impianti moderni, chi non si adegua è fuori. Lo show piace così anche se è per le tasche di pochi. Per la sfida tra Rams e Bengals, ad esempio, era impossibile trovare biglietti a meno di 1.000 dollari con punte oltre i 65.000 per i posti Vip che in uno stadio come il SoFi non mancano, essendo dotato di suites vista campo e ogni comfort.

Non si hanno notizie di proteste pubbliche e nemmeno di interrogazioni al Congresso sul fatto che lo show del Super Bowl sia ormai destinato a una fascia altissima di clienti. Ogni paragone con quanto accade in Italia, dove c'è un club costretto a scusarsi per aver applicato prezzi più alti a una sfida di Champions League, è puramente voluto. E purtroppo perdente.

Ps. Il SoFi Stadium è l'arena che ospiterà le Olimpiadi di Los Angeles del 2028. Avete capito bene, 2028. Ed hanno già lo stadio pronto. Noi tra 4 anni daremo il via a Milano-Cortina 2026. Secondo i programmi la cerimonia di apertura dovrebbe essere nel nuovo stadio di San Siro. Si accettano scommesse