Venezia 81: lo sbarco delle celebrity al Lido

L'81esima Mostra del Cinema di Venezia ha ufficialmente preso il via, e con lei sono arrivate personalità da tutto il mondo per celebrare il cinema che, per l'occasione, sceglie sempre il suo abito migliore.

Sono infatti numerose le celebrity in arrivo, da Monica Bellucci a Lady Gaga, da Angelina Jolie a Brad Pitt, e le nostre aspettative riguardanti gli outfit del red carpet non fanno che salire.

Restando in trepidante attesa di scoprire i look protagonisti di questa 81esima edizione, si inganna il tempo esaminando i primi outfit che sbarcano al Lido. Per l'arrivo in laguna ci sono sempre due categorie ben suddivise, chi opta per un look casual e pratico ma terribilmente cool, e chi invece non rinuncia a tacchi a spillo e mini già dal mattino. Scopriamo cosa hanno in serbo per noi le star di questa edizione.

29 Agosto (Ansa) Angelina Jolie in Saint Laurent