Venezia 2024: il meglio dal red carpet

La Mostra del Cinema di Venezia, uno dei festival più antichi e prestigiosi al mondo, non è solo una celebrazione della settima arte, ma anche un palcoscenico scintillante dove la moda e il glamour si fondono in un connubio ineguagliabile.

Ogni anno, il Lido si trasforma grazie ai grandi nomi del cinema che volano fino a Venezia sfoggiando look mozzafiato, e diventando così ambasciatori di stile e tendenze. La Mostra di Venezia ha una storia di oltre novant'anni, e ogni edizione porta con sé nuove aspettative e sorprese, non solo per quanto riguarda i film in concorso, ma anche per le scelte sartoriali che catturano l'immaginazione del pubblico e dei critici.

Il red carpet di Venezia rappresenta infatti un momento cruciale, cui collaborano i più grandi nomi della moda, per raccontare storie di eleganza, audacia e creatività. L'attenzione ai dettagli e la cura per la presentazione rendono ogni apparizione un'opera d'arte a sé stante, un momento da catturare e conservare nella memoria collettiva.

28 Agosto

Venezia 81 ha ufficialmente preso il via e con lei il red carpet inaugurale di questa edizione che anche questa volta non ha deluso le nostre aspettative. Ad aprire il Festival ci ha pensato Beetlejuice Beetlejuice di Tim Burton, pellicola che vede la presenza di Winona Ryder, Jenna Ortega, Catherine O’Hara. La prima ha scelto un abito Chanel Haute Couture che non ha mezze misure, o piace o no, e a noi piace, mentre la seconda ha omaggiato l'abito da sposa rosso di Lydia Deetz nel film reinterpretando il tulle, ma il risultato non è quello sperato.

(Ansa)

Cate Blanchett non sbaglia un colpo e per l'occasione ha sfoggiato un Giorgio Armani Privé degno di nota accompagnato da una collana Louis Vuitton che le ha donato il tocco di classe finale. Catherine O'Hara ha stupito con uno strutturato abito Oscar De La Renta nero, dalla trama intarsiata e complessa, insomma unica.E infineIsabelle Huppert in Balenciaga Haute Couture che ha chiuso in bellezza questa magica triade d'alta moda ed eleganza. A lasciare perplessi sono Clara in Giorgio Armani Privé, Mariacarla Boscono in Ann Demeulemeester e Monica Bellucci in Vivienne Westwood Couture.