Lottomatica chiude il primo trimestre con un utile di 51 milioni e ricavi in crescita del 33%

Il gruppo conferma le stime per il 2025 e avvia a giugno il piano di buyback da 500 milioni

Lottomatica ha chiuso il primo trimestre del 2025 con un utile netto di 51 milioni di euro, in crescita rispetto ai 34,7 milioni registrati nello stesso periodo dello scorso anno. I ricavi sono saliti del 33% raggiungendo i 585,7 milioni, mentre l’utile ante imposte è aumentato a 77,8 milioni dai precedenti 52,1 milioni.

L’EBITDA rettificato è cresciuto del 47% attestandosi a 220 milioni di euro, mentre l’utile netto rettificato ha raggiunto i 94,7 milioni, quasi raddoppiando rispetto ai 49,6 milioni del primo trimestre 2024.

La raccolta complessiva del periodo ha toccato gli 11,2 miliardi di euro, con un incremento del 28%. In particolare, la raccolta online ha registrato una crescita del 46%, arrivando a 239,8 milioni. I ricavi della divisione Sports Franchise sono aumentati del 59% a 150,4 milioni, mentre il segmento Gaming Franchise è rimasto stabile a 195,5 milioni.

Al 31 marzo, l’indebitamento finanziario netto del gruppo era pari a 1,804 miliardi, in calo rispetto agli 1,872 miliardi di fine dicembre. Migliora anche la leva finanziaria, che scende da 2,4 a 2,1.

Lottomatica conferma le previsioni per l’intero anno, con ricavi stimati tra 2,32 e 2,37 miliardi e un EBITDA rettificato compreso tra 840 e 870 milioni di euro. A partire da giugno prenderà il via il programma di riacquisto di azioni proprie per un valore massimo di 500 milioni di euro, approvato dall’assemblea.