La mala gioventù – Panorama in edicola

L’allarme per micro criminalità da parte di giovanissimi, immigrazione e mafia cinese, le finanze vaticane in affanno. Questo e molto altro nel numero in edicola dal 7 maggio

L’editoriale del direttore

«Ho conosciuto Francesco De Lorenzo quando era già caduto in disgrazia, trasformato da potente della prima Repubblica in reietto della seconda. Fino al 1993 era stato ministro della Salute del governo Andreotti, riverito e osannato, ma nei mesi dell’anno successivo venne trascinato in manette davanti al tribunale di salute pubblica della «rivoluzione» giudiziaria, insultato e dannato. Le immagini dei tg che lo mostravano in attesa di giudizio, smagrito e malato dopo settimane di detenzione, mi spinsero a pubblicare un articolo per chiedere conto di quella carcerazione preventiva. Di certo non ricorrevano i pericoli di fuga, né di reiterazione del reato o di inquinamento delle prove: dunque, mi chiesi, perché tenerlo

dietro le sbarre. Analoghi interrogativi li ho rivolti anche in altri casi, non solo per De Lorenzo…»

Ragazzi a mano armata

Scontri, accoltellamenti, devastazioni, spaccio. Baby gang e gruppi di «maranza», con seconde generazioni o nuovi immigrati. E ancora, la violenza diffusa e gli atti di bullismo nelle scuole… Coinvolge tutte le città italiane l’allarme per aggressioni e micro criminalità da parte di giovanissimi. Emarginazione, abbandono scolastico, disagio cresciuto durante la pandemia, tra le cause. E la strategia per affrontare il fenomeno passa dalla repressione dei reati, ma anche da un aiuto con interventi sociali.

Triade di casa nostra

Le cronache di queste settimane rivelano conflitti nel sottobosco dell’immigrazione cinese. È la mafia che prospera nella comunità. Sempre invisibile, tranne quando uccide.

I 30 denari di Bergoglio

Il patrimonio della Chiesa è immenso, ma a causa di spese eccessive e scarso controllo le finanze vaticane sono in grave affanno. Né le manovre di papa Francesco sono riuscite a tamponare la falla dei conti. E questo sarà uno dei problemi più urgenti del pontefice che uscirà dal conclave.

Classico ma contemporaneo

È un originale viaggio per immagini nella bellezza classica, la grande retrospettiva che le Stanze della Fotografia di Venezia

dedica a Robert Mapplethorpe (1946-1989), fotografo statunitense noto soprattutto per la straordinaria plasticità dei suoi nudi. Esposte (fino al 6 gennaio 2026) oltre 200 immagini, alcune delle quali mai presentate prima in Italia.

Se papà è una rockstar

I figli delle «leggende» provano a farsi strada. Tra molte cadute, rare rinascite e alcuni successi le loro storie sembrano scritte per un film.