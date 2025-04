Addio a Papa Francesco, i funerali in Piazza San Pietro in diretta | Il feretro a S. Maria Maggiore. La folla: “Viva il Papa”

L'addio del mondo a Papa Francesco

I funerali di Papa Francesco sono iniziati alle 10:08, con la bara portata a spalla fino a Piazza San Pietro, dove è stata accolta da un lungo applauso dei fedeli. Il Vangelo è stato posizionato sopra la bara, come parte della solenne cerimonia. Secondo la Sala Stampa Vaticana, sono circa 200mila i fedeli che partecipano ai funerali, tra Piazza San Pietro e le vie circostanti. A presiedere la messa è il cardinale Giovanni Battista Re, decano del Collegio cardinalizio, che, durante l’omelia, ha ricordato: “L’immagine del Pontefice a Pasqua rimarrà nei nostri occhi e nel nostro cuore”. Il cardinale ha anche sottolineato l’impegno di Papa Francesco verso i rifugiati e i profughi, ricordando il suo primo viaggio a Lampedusa, simbolo della tragedia dell’emigrazione. Il Papa, ha continuato Re, “è stato un Papa in mezzo alla gente, con cuore aperto verso tutti”. Sono almeno 160 le delegazioni di capi di Stato e di governo presenti, tra cui Donald Trump, Emmanuel Macron, Ursula von der Leyen e Volodymyr Zelensky, insieme ai principali leader politici italiani. Durante il corteo funebre da San Pietro a Santa Maria Maggiore, il feretro di Papa Francesco sarà trasportato su una papamobile adattata, quella che Bergoglio aveva utilizzato durante un viaggio in Oriente.