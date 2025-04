Papa Francesco, l’ultimo applauso: la bara arriva in Piazza San Pietro per i funerali solenni

I funerali di Papa Francesco, primo pontefice latinoamericano nella storia della Chiesa cattolica, iniziano con un momento di profonda emozione in Piazza San Pietro.

Dopo ore di attesa composta, in un silenzio rispettoso e denso di commozione, la folla esplode in un applauso unanime quando, poco dopo le 10, la bara del Santo Padre viene portata in processione all’esterno della Basilica Vaticana.

Il feretro, semplice e in legno chiaro, come da desiderio dello stesso Bergoglio, avanza lentamente, sorretto dai sediari pontifici. Il gesto è accompagnato dal rintocco delle campane e da un’atmosfera sospesa, dove spiritualità e cordoglio collettivo si intrecciano.

Il corteo attraversa il sagrato mentre le telecamere inquadrano i volti commossi dei fedeli, delle delegazioni e dei leader mondiali presenti: una scena solenne che apre il rito funebre e suggella l’ultimo saluto a un papa che ha fatto della semplicità il segno distintivo del suo pontificato.

