Re Carlo e Camilla, la foto dell’incontro a sorpresa con il Papa

Sorridente e senza l’ausilio dell’ossigeno, Papa Francesco è apparso in ottima forma nella fotografia diffusa dalla Sala Stampa vaticana che lo ritrae insieme a Re Carlo III e alla Regina Camilla. L’incontro si è svolto mercoledì pomeriggio a Casa Santa Marta. Anche i sovrani britannici, vestiti in abiti scuri, hanno mostrato sorrisi distesi durante la visita. Nello scatto, il Re tiene in mano un pacchetto rosso – presumibilmente un dono per il Pontefice – mentre la Regina stringe la mano a Papa Francesco, comodamente seduto in poltrona.

L’incontro, inizialmente previsto nell’agenda del viaggio di Stato della Royal Family, era stato rinviato a causa del lungo ricovero del Santo Padre al Policlinico Gemelli, durato 38 giorni, per una polmonite bilaterale. La visita si è infine svolta ieri, in forma privata e della durata di circa venti minuti, sancendo un momento di rilievo nel dialogo tra la Chiesa Cattolica e la Chiesa Anglicana.

Sui canali social ufficiali della Royal Family si legge: «Un momento speciale per le Loro Maestà, che ieri hanno incontrato privatamente Sua Santità Papa Francesco in Vaticano. Il Re e la Regina sono stati profondamente toccati dalle gentili parole del Papa in occasione del loro ventesimo anniversario di matrimonio, e hanno avuto l’onore di potergli porgere personalmente i loro saluti».

Ultimo giorno in Italia per Re Carlo e la Regina Camilla

Quella di oggi, 10 aprile, è l’ultima giornata in Italia per Re Carlo III e la Regina Camilla. I sovrani lasceranno Roma per dirigersi a Ravenna, ultima tappa del loro viaggio. Prima di partire, il Re farà ritorno a Villa Wolkonsky per incontrare i rappresentanti della Circular Bioeconomy Alliance e approfondire i progetti legati alla biodiversità, al clima e alla salute umana portati avanti in Italia. Durante l’incontro, pianterà un albero nei giardini della Villa, donato dal Presidente Sergio Mattarella e proveniente dalla Tenuta di Castelporziano.

Concluso l’evento, Re Carlo raggiungerà la Regina e insieme voleranno a Ravenna, dove visiteranno la Tomba di Dante Alighieri e assisteranno a una lettura della Divina Commedia, a suggello di una visita che ha unito cultura, spiritualità e impegno ambientale.