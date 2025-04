Funerale Papa Francesco, cerimonia, corteo e tumulazione. Il programma minuto per minuto

Il funerale di Papa Francesco, previsto per sabato 26 aprile 2025 alle ore 10 sul sagrato della Basilica di San Pietro, si preannuncia come uno dei momenti più solenni e partecipati della storia recente della Chiesa. Ecco il programma dettagliato.

Ore 5:30 – Apertura di Piazza San Pietro

Le autorità vaticane apriranno Piazza San Pietro al pubblico nelle prime ore del mattino. Sono attese centinaia di migliaia di fedeli provenienti da tutto il mondo. L’accesso sarà contingentato e gestito da un imponente servizio di sicurezza.

Ore 9:30 – Arrivo delle delegazioni ufficiali

L’arrivo delle delegazioni internazionali è previsto per le 9:30. In prima fila ci sarà la rappresentanza dell’Argentina, paese natale di Papa Francesco, seguita da quella italiana.

A seguire, entreranno le altre delegazioni secondo il protocollo ufficiale: prima i sovrani regnanti e poi i capi di Stato, disposti in ordine alfabetico secondo la lingua francese.

I rappresentanti siederanno sul lato destro guardando la Basilica, con il primo posto di ogni fila assegnato simbolicamente “più vicino al popolo”. Saranno presenti, tra gli altri, il presidente argentino Javier Milei, l’ex presidente statunitense Donald Trump con la moglie Melania, il presidente francese Emmanuel Macron con la consorte Brigitte. Ancora incerta la partecipazione del presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

Ore 10:00 – Celebrazione della messa esequiale

La liturgia funebre inizierà alle 10:00 e sarà presieduta dal cardinale Giovanni Battista Re, decano del Collegio cardinalizio. Concelebreranno oltre 200 cardinali e circa 750 tra vescovi e sacerdoti.

La bara, realizzata in legno e zinco, sarà posizionata sul sagrato della Basilica di San Pietro, davanti all’altare.

Con questa celebrazione avranno inizio i Novendiali, il tradizionale periodo di nove giorni di messe in suffragio del Papa, previsto dalla costituzione apostolica Universi Dominici Gregis.

Riti conclusivi della celebrazione

Al termine della messa si svolgeranno l’Ultima commendatio e la Valedictio, officiate dal cardinale Baldassare Reina, vicario per la diocesi di Roma, e dal patriarca Youssef Absi di Antiochia dei greco-melchiti.

Il rito, in lingua latina, prevede:

Prima lettura in inglese

Seconda lettura in spagnolo

Introduzione alla preghiera dei fedeli in italiano

Preghiere universali in francese, arabo, portoghese, polacco, tedesco e cinese

Seguirà la supplica delle Chiese Orientali cattoliche, secondo la liturgia bizantina. I Patriarchi e i Metropoliti si avvicineranno al feretro, rivolti verso l’altare. Il celebrante concluderà il rito con l’aspersione con acqua benedetta e l’incensazione della bara.

Il corpo verrà poi condotto all’interno della Basilica, in un momento non trasmesso dalle telecamere.

Ore 11:30 circa – Partenza del corteo funebre

Attorno alle 11:30 il feretro sarà trasferito alla Basilica di Santa Maria Maggiore. Il corteo non passerà da Piazza San Pietro, ma seguirà questo itinerario:

Porta Perugino – Corso Vittorio Emanuele – Piazza Venezia – Via dei Fori Imperiali – Colosseo – Via Labicana – Via Merulana.

Il tragitto, lungo circa quattro chilometri, sarà percorso a passo d’uomo. La bara sarà visibile dall’esterno grazie a un veicolo apposito. I fedeli potranno assistere lungo il percorso e seguire la diretta su maxi-schermi.

Ore 12:00 circa – Tumulazione nella Basilica di Santa Maria Maggiore

L’arrivo alla Basilica è previsto attorno a mezzogiorno. Ad accogliere il feretro sarà un gruppo simbolico composto da persone emarginate: poveri, migranti, detenuti e rappresentanti della comunità transgender.

Il rito di tumulazione sarà privato e presieduto dal cardinale Camerlengo Kevin Farrell, responsabile delle attività ordinarie della Santa Sede fino all’elezione del nuovo Papa.