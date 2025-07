Disastro Hamilton nella Sprint. La Ferrari si consola con Leclerc

Un venerdì da incubo per Lewis Hamilton e la sua Ferrari. Dopo l’ottimismo esternato giovedì l’ex campione del mondo incappa in una giornataccia e nelle prove della Sprint è eliminato addirittura dopo la Q1. Il suo sarà il diciottesimo tempo dopo un giro in cui ha commesso molti errori. Difficile capire se le nuove sospensioni che la Ferrari ha montato sulla SF-25 abbiano dato qualche vantaggio ai piloti delle Rosse. Charles Leclerc tutto sommato non se l’è passata male visto che partirà dalla seconda fila nella Sprint avendo ottenuto il quarto tempo alle spalle dell’imprendibile Oscar Piastri sulla sempre più veloce Mc Laren. Alle spalle del leader del Mondiale Verstappen sulla Red Bull e poi il compagno di squadra Lando Norris.

La frustrazione di Hamilton

Lewis Hamilton fuori subito, si è girato all’ultima chicane dopo un bloccaggio del posteriore: «Frustrante, non mi era mai capitato in carriera». Esagera, ma è l’ennesimo sintomo di un disagio profondo, di una mancata sintonia con la macchina: «Le evoluzioni? Per ora non dire che ci sono segnali incoraggianti, speriamo in domani». Scatterà 18° nella Sprint Race sul circuito dove l’anno scorso aveva ottenuto l’ultima delle sue 105 vittorie grazie alla squalifica di Russell. Pessimo anche George, fuori dai primi dieci. Molto male anche Kimi Antonelli: un testacoda all’inizio con escursione sulla ghiaia gli ha tolto fiducia e probabilmente ha sbilanciato la macchina.