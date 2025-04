Funerale di Papa Francesco, i grandi del mondo si riuniscono a Roma

Presenti più di 170 delegazioni, Re, principi ereditari, Presidenti, Primi ministri e molti altri. Ecco i grandi della terra che si riuniscono in Vaticano per ricordare Francesco.

Il ministro degli Interni, Matteo Piantedosi, lo aveva detto in un’intervista a Porta a Porta: «Sono 182 le delegazioni straniere che parteciperanno al funerale di Papa Francesco, di cui la metà prevedono la presenza di capi di Stato e di governo. Abbiamo stimato che, tra personale diretto di scorta e personale che assicura viabilità, ci saranno almeno mille persone dedicate»

Sono stati dispiegati circa 11mila uomini per garantire la sicurezza della cerimonia. Benché Papa Francesco avesse provveduto a snellire i rituali delle esequie dei sommi pontefici, i grandi del mondo hanno comunque deciso in gran numero di partecipare al funerale odierno. Presenziano 12 sovrani regnanti, 52 capi stato, 14 capi di governo, due principi ereditari, sei vice capi di Stato e tre vice primi ministri, oltre a vari leader religiosi da tutto il mondo.

Per risolvere il complesso nodo dell’assegnazione dei posti, il Vaticano farà riferimento ai collaudati manuali di protocollo, già utilizzati in occasione dell’ultimo grande funerale papale, quello di Giovanni Paolo II nel 2005.

Al posto d’onore ci sarà la delegazione del Paese natale del pontefice, l’Argentina, guidata dal presidente della Repubblica, Javier Milei. Seguirà quella italiana, con in testa il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, insieme alla figlia Laura e il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. L’ordine con seguito nell’assegnare i posti sul sagrato dalla Basilica vaticana (a destra dell’altare guardando la facciata) prevede poi i sovrani regnanti, schierati in ordine alfabetico seguendo l’alfabeto francese, ovvero quello dell’antica lingua della diplomazia.

Fra i sovrani regnanti si segnala il Re di Spagna Felipe VI, Re Filippo del Belgio, Re Carlo XVI Gustavo di Svezia. Presenti anche sovrani e principi ereditari mediorientali: Re Abdullah di Giordania, il principe ereditario degli Emirati Arabi Uniti Khaled bin Zayed, e quello del Marocco Moulay Hassan.

Seguiranno poi i capi di Stato, sempre in ordine alfabetico francese. Tra i presenti, il Presidente americano Donald Trump con la moglie Melania, partecipa anche il suo predecessore Joe Biden (che è cattolico), il Presidente ucraino Zelensky, il tedesco Frank-Walter Steinmeier con il cancelliere (ancora per poco) Olaf Scholz.

Partecipano anche il Presidente brasiliano Lula da Silva, il francesce Emmanuel Macron e quello ungherese Tamas Sulyok con il primo ministro Viktor Orban. Per quanto riguarda la delegazione dell’Unione Europea ci saranno il presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa, quella della Commissione, Ursula Von der Leyen, l’Alto rappresentante per gli Affari esteri, Kaja Callas e la Presidente dell’Europarlamento, Roberta Metsola. Non poteva mancare il Segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres.

Fra i grandi assenti il Presidente cinese Xi Jinping (la Cina sarà rappresentata dal vice presidente, Chen Chin-Jen). Non presenzia nemmeno il Presidente russo Vladimir Putin, che ha mandato il ministro della Cultura, e il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu, che verrà rappresentato dall’ambasciatore di Israele.

Fra i leader religiosi si segnala infine il Patriarca ortodosso russo, Kirill, ci sarà il Patriarca Bartolomeo di Costantinopoli, oltre al rabbino capo della comunità ebraica di Roma, Riccardo Shmuel Di Segni.

