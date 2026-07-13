Gelato «scientifico», la ricetta semplice che combatte il caldo estivo

Il gelato nel sacchetto si prepara senza gelatiera con panna, latte condensato e zucchero a velo. Bastano ghiaccio, sale e un po’ di scuotimento

Tre ingredienti, due sacchetti da congelatore e una manciata di ghiaccio. Con questo si prepara il gelato scientifico (o gelato nel sacchetto), una tecnica nata negli Stati Uniti che sfrutta un principio chimico semplice per ottenere un dessert cremoso senza alcun elettrodomestico. Può sembrare un’idea bizzarra, ma il meccanismo funziona davvero ed è efficace nel combattere l’afa estiva.

Il segreto per creare il gelato scientifico

Il vero segreto risiede nel sale grosso. Quando viene aggiunto al ghiaccio, esso abbassa infatti il punto di fusione dell’acqua: il ghiaccio si scioglie quindi più lentamente, ma nel farlo sottrae calore all’ambiente circostante, in questo caso al composto per il gelato chiuso nel sacchetto interno. La temperatura scende sotto zero e il liquido comincia a solidificarsi, proprio come accade nelle gelatiere professionali.

Per la base del gelato, servono 250 ml di panna fresca liquida, 100 g di latte condensato e 50 g di zucchero a velo. Per il resto, occorrono un sacchetto da congelatore piccolo, uno grande, ghiaccio a cubetti, cinque cucchiai di sale grosso e una molletta da bucato.

La preparazione, passo dopo passo

Si versano latte condensato, panna e zucchero a velo in una ciotola e si mescolano fino a ottenere un composto omogeneo. Si trasferisce tutto nel sacchetto piccolo, che va chiuso con un nodo stretto e ulteriormente bloccato con la molletta, per evitare qualsiasi fuoriuscita.

Il sacchetto piccolo va poi inserito in quello grande, riempito di cubetti di ghiaccio e sale grosso. Si chiude anche questo con un nodo ben saldo.

A questo punto, comincia la parte manuale: bisogna agitare il sacchetto con vigore per almeno 15-20 minuti. Il metodo più efficace, e anche il più divertente (soprattutto se si è in compagnia), è lanciarsi il sacchetto a vicenda: più lo si manipola, meglio si amalgama e si raffredda il composto interno.

Quando si apre il sacchetto grande, il gelato è finalmente pronto.

Le possibili varianti alla ricetta

La base può essere arricchita con una bustina di vanillina, o con i semi estratti da una bacca di vaniglia, per un profumo più intenso. Chi preferisce evitare i latticini, può sostituire la panna fresca con quella vegetale, senza compromettere in alcun modo il risultato finale.

Il gelato va consumato subito, oppure può essere conservato in freezer per un massimo di tre giorni.

Il gelato nel sacchetto non è una ricetta elaborata, e non aspira nemmeno a esserlo. È un modo pratico e coinvolgente di avvicinarsi alla preparazione di un dolce freddo, utile anche per spiegare ai bambini come funzionano certi fenomeni naturali. Agitare un sacchetto per venti minuti non richiede abilità particolari, naturalmente, ma è in grado di restituire un risultato concreto e genuino.

Per chi invece vuole qualcosa di più strutturato, la stessa base può essere lavorata in una gelatiera tradizionale. Ma in quel caso si perde la parte più simpatica e casereccia della creazione.