Da The Odyssey a Legally Blonde: 6 Airbnb ispirati ai film e alle serie del 2026

Una villa rosa a Palm Springs, un baglio affacciato sul Mediterraneo e un cottage nell’Inghilterra di Jane Austen. Sei soggiorni permettono di trasformare le atmosfere dei titoli più attesi dell’anno in una vera esperienza di viaggio.

Prima si guarda il film, poi si parte alla ricerca dei suoi paesaggi. Oppure si prenota direttamente una casa che sembri uscita dallo schermo, trasformando la vacanza nell’anticipazione di una storia ancora da vedere. È il principio alla base della selezione di soggiorni proposta da Airbnb e ispirata ad alcuni dei film e delle serie più attesi del 2026.

Si va dal rosa vitaminico di Elle, la serie prequel di Legally Blonde, alle coste di Favignana che richiamano il viaggio mitologico di The Odyssey di Christopher Nolan. Senza dimenticare la frontiera americana della nuova Casa nella prateria e l’Inghilterra georgiana di Orgoglio e pregiudizio.

Le strutture indicate non sono necessariamente le abitazioni utilizzate come set né alloggi ufficialmente collegati alle produzioni: la selezione ha un carattere puramente illustrativo e punta a suggerire destinazioni, architetture e atmosfere capaci di evocare i diversi titoli.

Una villa tutta rosa per entrare nel mondo di Elle Woods

Il primo soggiorno conduce a Palm Springs, in California, in una casa in stile mid-century modern che sembra tradurre in architettura l’universo di Elle Woods. Pareti rosa, dettagli rétro, colori vivaci e una grande piscina privata ricreano quell’estetica glamour e apparentemente leggerissima diventata inseparabile da Legally Blonde.

La proprietà dispone anche di un patio attrezzato e di ampi spazi all’aperto, mentre gli interni recuperano il design degli anni Sessanta. Più che una semplice casa vacanze, è una scenografia immersiva pensata per chi considera il rosa non un colore, ma una dichiarazione d’intenti.

L’ispirazione arriva da Elle, la serie che racconta l’adolescenza di Elle Woods nel 1995, molto prima dell’arrivo a Harvard e degli eventi dei film con Reese Witherspoon. La protagonista è interpretata da Lexi Minetree, chiamata a raccogliere l’eredità del personaggio senza trasformarne la versione più giovane in una semplice imitazione. La serie è disponibile su Prime Video dal primo luglio.

Favignana vista mare aspettando The Odyssey

Dalla California si passa alla Sicilia e, in particolare, a Favignana. Il primo degli alloggi selezionati è un appartamento affacciato sulla baia del porto, a poca distanza dalla Spiaggia Praia.

Il suo punto di forza è la terrazza vista mare, sospesa tra i tetti dell’isola e l’orizzonte. Gli interni sono semplici e luminosi, ma è il paesaggio esterno a evocare immediatamente il senso del viaggio, dell’attesa e dell’avventura legato all’Odissea.

Il richiamo cinematografico è a The Odyssey, la rilettura del poema di Omero diretta da Christopher Nolan, in uscita nelle sale italiane il 16 luglio. Matt Damon interpreta Odisseo in una produzione girata in sei Paesi, costruita da Nolan attraverso navi, ambientazioni reali ed effetti pratici per restituire alla storia una dimensione fisica e monumentale.

Il baglio siciliano che sembra sospeso nel mito

Sempre a Favignana, la seconda proposta abbandona la vista sul porto per immergersi nel volto più appartato e tradizionale dell’isola.

Si tratta di un baglio circondato da mura in pietra, cave di tufo e vegetazione mediterranea, situato a pochi minuti dal Castello di Santa Caterina. Qui il legame con The Odyssey non nasce da arredi tematici o citazioni esplicite, ma dal paesaggio: il silenzio, il vento e la roccia restituiscono la sensazione di trovarsi in un luogo remoto, modellato dal mare e dal tempo.

È una sistemazione adatta a chi cerca un’esperienza meno patinata e più vicina all’immaginario del Mediterraneo mitologico, tra esplorazione, natura e architettura locale.

In California sulle tracce della nuova Casa nella prateria

A Moorpark, nella Contea di Ventura, una proprietà agricola di circa venti acri riporta invece nell’America rurale della famiglia Ingalls.

La casa è circondata da agrumeti, coltivazioni di avocado e colline californiane. Si trova inoltre vicino a Simi Valley, territorio legato all’immaginario della serie televisiva classica. Legno, terra e grandi spazi aperti ricreano l’atmosfera della frontiera, lontana dal ritmo e dall’estetica delle grandi città della California.

Il nuovo adattamento di La casa nella prateria, disponibile su Netflix dal 9 luglio, riparte dai libri di Laura Ingalls Wilder anziché limitarsi a replicare la serie trasmessa tra gli anni Settanta e Ottanta. La storia segue il viaggio della famiglia Ingalls dal Wisconsin al Kansas, affrontando anche la presenza e la prospettiva delle comunità native americane.

Un cottage medievale nell’Inghilterra di Jane Austen

Per ritrovare le atmosfere di Orgoglio e pregiudizio bisogna attraversare l’Atlantico e raggiungere Rye, nell’East Sussex.

Nel cuore del borgo medievale si trova Monastery Cottage, una struttura annessa a un monastero del XIV secolo e arredata in stile georgiano. Gli interni combinano eleganza, storia e romanticismo, mentre all’esterno le strade acciottolate e gli edifici d’epoca compongono uno scenario che sembra fatto apposta per incontri trattenuti, lettere compromettenti e passeggiate cariche di tensione sentimentale.

È il soggiorno più indicato per chi cerca l’Inghilterra letteraria e desidera muoversi in un paesaggio nel quale il confine tra romanzo, adattamento televisivo e realtà appare particolarmente sottile.

La nuova serie Netflix tratta dal romanzo di Jane Austen è attesa nell’autunno del 2026. Scritta da Dolly Alderton, avrà Emma Corrin nel ruolo di Elizabeth Bennet, Jack Lowden in quello di Mr Darcy e Olivia Colman nei panni della signora Bennet.

A Bath in un appartamento georgiano del 1789

L’ultimo indirizzo si trova a Bath, città profondamente legata alla vita e all’immaginario di Jane Austen. L’alloggio occupa parte di una townhouse del XVIII secolo in Great Pulteney Street, una delle strade più eleganti della città.

Costruito nel 1789, l’appartamento conserva alcuni elementi originali d’epoca, affiancati da arredi contemporanei. Le grandi finestre, i soffitti decorati e il camino restituiscono l’atmosfera raffinata delle dimore georgiane, senza rinunciare alle comodità di un soggiorno moderno.

La posizione permette inoltre di esplorare Bath a piedi, attraversando piazze, palazzi e scorci che continuano ad alimentare l’immaginario legato ai romanzi austeniani e ai period drama.

Dal rosa di Palm Springs al Mediterraneo di Favignana, fino ai cottage inglesi, il viaggio ispirato alle produzioni cinematografiche non richiede necessariamente di dormire sul set originale. A volte bastano una piscina, una terrazza sul mare o una finestra affacciata su una strada georgiana per avere l’impressione di essere entrati, almeno per qualche notte, dentro una storia.