Swatch svela l’orologio più poetico di sempre: MoonSwatch Mission to Earthphase Moonshine Gold

Un blu profondo come lo spazio, la danza tra Terra e Luna e l’incanto di Snoopy: il nuovo MoonSwatch Mission to Earthphase Moonshine Gold arriva il 9 agosto per conquistare collezionisti e sognatori.

In coincidenza con la luna piena del 9 agosto, Swatch svela una nuova creazione destinata a diventare oggetto del desiderio per collezionisti e sognatori: Mission to Earthphase – Moonshine Gold, ultima evoluzione della collezione Bioceramic MoonSwatch.

Stacked from 8 images. Method=A (R=8,S=4)

Realizzato in Bioceramic — l’innovativa miscela firmata Swatch composta da due terzi di ceramica e un terzo di materiali biosourced — questo nuovo modello si distingue per un blu navy profondo, che evoca l’immensità dello spazio. Ma il suo vero cuore pulsante è l’indicatore di fase terrestre, introdotto per la prima volta da Swatch e ora arricchito dalla preziosa presenza del Moonshine™ Gold di OMEGA: una lega dorata calda e inalterabile, creata per resistere allo scorrere del tempo con grazia e carattere.

L’indicatore di fase terrestre, affiancato da un più classico indicatore di fase lunare nel quadrante secondario a ore 2, segue il ciclo inverso della luna: quando il nostro satellite è pieno, la Terra appare nuova, e viceversa. Una danza celeste che si muove in senso antiorario, come se si specchiasse nel cielo. A rendere il tutto ancora più evocativo, la presenza di Snoopy e Woodstock: i due iconici personaggi si ritrovano seduti sulla Luna, ammirando il nostro pianeta con stupore infantile. Un messaggio nascosto visibile solo sotto luce UV aggiunge un ulteriore strato di mistero e omaggio allo spirito pionieristico del Moonwatch originale.

Mission to Earthphase – Moonshine Gold sarà disponibile solo il 9 agosto, in una selezione esclusiva di boutique Swatch nel mondo. Una celebrazione dell’arte orologiera democratica e dell’immaginazione che guarda in alto: perché sognare è il primo passo per riscrivere i confini del possibile.