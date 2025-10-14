Il grande ritorno di Maria Grazia Chiuri in Fendi

Fendi ha annunciato la nomina di Maria Grazia Chiuri a nuova Chief Creative Officer della Maison romana, segnando il ritorno di una delle designer italiane più influenti del panorama contemporaneo là dove tutto era cominciato.

«Maria Grazia Chiuri è uno dei più grandi talenti creativi nella moda oggi e sono lieto che abbia scelto di tornare da Fendi per continuare ad esprimere la sua creatività all’interno del gruppo LVMH, dopo aver condiviso la sua visione audace della moda. Circondata dai team di Fendi e in una città che le è cara, sono convinto che Maria Grazia contribuirà al rinnovamento artistico e ai successi futuri della Maison, perpetuandone al contempo la sua eredità unica», ha affermato Bernard Arnault, Presidente e Amministratore Delegato del Gruppo LVMH.

Un ritorno che non è solo professionale, ma profondamente simbolico. Chiuri aveva infatti mosso i primi passi proprio in Fendi, dove aveva lavorato accanto alle cinque sorelle fondatrici, apprendendo quella visione femminile e corale del mestiere che avrebbe poi plasmato la sua carriera.

«Sono entusiasta di dare il benvenuto a Maria Grazia nel team. Il ruolo di un direttore creativo non consiste semplicemente nel disegnare abiti bellissimi, ma nel curare una cultura ed essere lo specchio del mondo in cui viviamo. Il suo talento e la sua visione saranno determinanti per rafforzare l’eredità di Fendi, plasmando il talento futuro nella Maison e approfondendo il nostro impegno per l’artigianalità italiana» ha dichiarato Ramon Ros, Presidente e Amministratore Delegato di Fendi.

Per Maria Grazia Chiuri si tratta di un ritorno alle origini e di una nuova sfida creativa all’interno del gruppo LVMH, dopo gli anni trascorsi alla guida di Dior. «È con onore e gioia che oggi torno in Fendi, dove ho avuto il privilegio di formarmi sotto la guida delle fondatrici, le cinque sorelle. Questo luogo è stato una fucina di talenti e il punto di partenza per molti creativi, grazie alla straordinaria capacità di queste cinque donne di nutrire generazioni di visioni e competenze. Ringrazio il Sig. Arnault per la fiducia accordatami nell’affidarmi il compito di contribuire a scrivere un nuovo capitolo della storia di questa straordinaria azienda al femminile».

La designer presenterà la sua prima collezione, Fendi Autunno/Inverno 2026-2027, a Milano il prossimo febbraio.