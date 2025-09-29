Silvia Venturini Fendi lascia la direzione creativa: il futuro della maison e i rumors su Maria Grazia Chiuri

A pochi giorni dalla presentazione della collezione donna per la primavera-estate 2026, Silvia Venturini Fendi annuncia il suo addio al ruolo di direttrice creativa delle collezioni donna e uomo del marchio di famiglia. La maison, controllata da LVMH dal 2000, ha comunicato che a partire dal 1° ottobre Silvia assumerà il ruolo di presidente onorario, continuando a valorizzare il patrimonio storico, l’artigianalità e l’universo di Fendi Casa.

Una carriera al centro della maison

Rappresentante della terza generazione della famiglia Fendi, Silvia Venturini ha diretto le collezioni menswear dal 2000 e, dal 2024, anche il womenswear, firmando due collezioni accolte con entusiasmo dalla critica. La stilista ha iniziato la sua carriera nel 1987 come direttrice creativa di Fendissime, per poi affiancare Karl Lagerfeld dal 1992 al 2019, prima come responsabile accessori e poi come figura chiave nella direzione artistica globale. Tra i suoi grandi successi figurano la borsa Baguette del 1997 e la Peekaboo del 2009.

Il saluto di Silvia Venturini Fendi

«Sono stati anni entusiasmanti che ho percorso anche in nome di mia nonna Adele, mia madre Anna e le sue sorelle», ha dichiarato Silvia Venturini Fendi, ricordando la collaborazione con Karl Lagerfeld e Kim Jones e il rapporto con il suo team, definito «parte della mia famiglia».

Ramon Ros, presidente e AD di Fendi, ha sottolineato come la sua visione abbia portato il marchio dalle radici romane verso un successo internazionale, culminato con le celebrazioni del centenario della maison. «Sono entusiasta di vedere i progetti che Silvia guiderà nel suo nuovo ruolo, contribuendo non solo all’eredità e ai valori di Fendi, ma anche al mondo del Design e dell’Artigianato a livello globale» ha concluso.

Chi succederà nel ruolo di direttore creativo?

L’azienda ha affermato nella nota ufficiale che comunicherà «a tempo debito» chi succederà Silvia Venturini Fendi alla direzione creativa, ma i rumors di settore indicano già come possibile candidata Maria Chiuri, segnando a un grande ritorno della stilista nella maison romana, in cui ha mosso i suoi primi passi dopo essersi diplomata all’Istituto Europeo di Design di Roma nel 1989.