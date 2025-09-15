Emmy 2025: le pagelle del red carpet

Agli Emmy Awards 2025 il red carpet scorre come un rito collettivo, dove la presenza delle star diventa il preludio più atteso della serata. Le luci dei fotografi si accendono sui protagonisti di The White Lotus, che confermano il loro ruolo di fenomeno televisivo capace di catalizzare sguardi e conversazioni.

Colin Farrell compare tra i più attesi, con l’attenzione puntata sulla sua candidatura che segna uno dei momenti forti dell’edizione. Pedro Pascal attraversa la passerella accolto da un entusiasmo che ribadisce il suo status di icona della serialità contemporanea, mentre Cate Blanchett offre quella presenza magnetica che trasforma ogni sua apparizione in un evento.

In questo intreccio di volti noti e nuove promesse, il tappeto rosso diventa un racconto a sé, e sono proprio queste apparizioni a dare il via al gioco delle pagelle, dove glamour e personalità si misurano sotto l’occhio critico del pubblico.



