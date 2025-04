The White Lotus 3: il finale. Ecco chi muore

La terza stagione di The White Lotus, ambientata in Thailandia, si conclude con un episodio finale lungo quanto un film e denso di colpi di scena

La ricetta segreta di The White Lotus – lusso, mistero, sangue, sesso e di critica sociale – ha trovato il suo apice anche in questa terza stagione. Con l’ottavo episodio andato in onda il 7 aprile, quasi un vero e proprio film da un’ora e mezza, Mike White ha chiuso il sipario sulla tappa thailandese della sua serie, proseguendo la scia di successi dopo le ambientazioni hawaiane e siciliane.

In questa stagione, lo showrunner ha spostato l’attenzione su temi più profondi: riflessioni esistenziali e spiritualità si intrecciano alle vicende di personaggi sempre più complessi. Al centro ci sono i Ratcliff, famiglia sull’orlo del disastro economico e morale, e le tre amiche d’infanzia Jaclyn, Kate e Laurie, la cui vacanza si complica a causa di pericolose connessioni con personaggi russi legati al dipendente del resort Valentin. Non mancano la coppia atipica formata da Chelsea e Rick, né il ritorno di Gary – unico volto sempre presente in tutte le stagioni.

Fin dall’inizio, con Zion che scopre un cadavere nella piscina accompagnato dal suono di spari, sapevamo che il mistero sarebbe stato centrale. E nel finale, il quadro si completa: sappiamo chi muore, chi uccide e perché. Eppure, non tutto trova una spiegazione definitiva.

Il finale dei Ratcliff

La notte trascorsa nel monastero buddista con il fratello Lochlan porta Piper a fare chiarezza: per quanto abbia cercato l’illuminazione, non è pronta a rinunciare alla vita di agi a cui è abituata.

La madre Victoria, quasi sollevata, accoglie con serenità la decisione della figlia, mentre Tim, il patriarca in crisi, rimane deluso: sperava almeno in un futuro più semplice per Piper. Lochlan, invece, sembra pronto a vivere una vita più sobria, ma questo offre a Tim solo un conforto parziale.

Così, in un momento di disperazione, Tim tenta l’impensabile: versa nei cocktail dei familiari — tranne che in quello di Lochlan — i semi di una pianta velenosa locale. Ma all’ultimo si pente e ritira i bicchieri. Il dramma, però, è solo rimandato: la mattina dopo, Lochlan prepara un frullato usando lo stesso frullatore contaminato dai residui dei semi velenosi e rischia di morire. Per fortuna Tim riesce a salvarlo.

Alla fine, sulla barca che li riporta verso la realtà, Tim ammette i suoi crimini finanziari imminenti. Per i Ratcliff, la stagione si chiude così: sopravvivono alla vacanza, non coinvolti direttamente nelle morti violente che scuotono il resort.

Belinda

Anche Belinda, altro potenziale personaggio coinvolto nel mistero, evita di finire nel vortice di sangue. Suo figlio Zion la persuade a non accontentarsi dell’offerta iniziale di Greg (alias Gary) e a rilanciare. Così, con un abile bluff, riesce a strappare ben cinque milioni di dollari, fondi sufficienti per avviare finalmente la sua attività.

Eppure, con i soldi in tasca, Belinda cambia idea: decide di lasciare la Thailandia insieme a Zion, salutando un Pornchai incredulo, che immaginava con lei un futuro sia lavorativo che romantico. Anche Belinda, insomma, esce indenne dal bagno di sangue.

Gary-Greg e Chloe

Né Greg né Chloe, la sua compagna, rimangono coinvolti negli eventi più cruenti. Greg sembra al sicuro nella sua latitanza dopo aver pagato il prezzo del silenzio di Belinda. Intanto, continua imperterrito la sua ricerca di un giovane disposto a unirsi a lui e Chloe in fantasie erotiche ben precise.

Le tre amiche

Jaclyn, Kate e Laurie riescono a lasciare il resort senza ferite. Laurie, in particolare, dopo essere sfuggita per un soffio a Aleksei e alla sua minacciosa fidanzata russa, riflette sulla propria vita e si ripromette di smettere di lamentarsi costantemente, imparando invece ad apprezzare ciò che ha — a partire dalle sue amiche. Il trio si rafforza, ma nonostante tutto si ritrova comunque coinvolto, seppur indirettamente, nella sparatoria finale.

Gaitok, Valentin e il segreto della rapina

Valentin e i suoi amici russi vengono smascherati da Gaitok: sono loro i responsabili della rapina alla gioielleria del resort. Tuttavia, Gaitok decide di non denunciarli, convinto da Valentin che farlo li condannerebbe alla deportazione e forse alla morte. Questo tentennamento non passa inosservato a Mook, la donna amata da Gaitok, che avrebbe voluto vederlo più deciso e ambizioso. Le sue parole risuonano nella mente di Gaitok al momento decisivo.

Chi ha ucciso chi? Il momento della verità

Il ritorno di Rick da Bangkok segna la svolta. Dopo aver aggredito Jim Hollinger (marito di Sritala e sospettato di aver ucciso il padre di Rick), e averne scatenato la rabbia, Rick cerca risposte dalla sua insegnante di meditazione. Ma riceve solo un rinvio.

Così, quando Rick vede Jim e Sritala avvicinare Jaclyn per scattare una foto, coglie l’occasione. Nonostante i tentativi di Chelsea di fermarlo, Rick afferra la pistola di Jim e gli spara due volte al petto.

La rivelazione shock arriva subito dopo: Sritala grida che Jim è in realtà il padre di Rick. La verità lo travolge, ma non c’è tempo per elaborarla. Le guardie di Jim reagiscono, Rick le uccide, ma Chelsea viene colpita fatalmente.

Rick, disperato, la prende in braccio tentando di salvarla. È in quel momento che Gaitok, sotto l’ordine di Sritala e spinto dai pensieri di Mook, preme il grilletto e uccide Rick alle spalle. I loro corpi, intrecciati, finiscono nella piscina dell’hotel: una scena potente che, rivedendo l’episodio iniziale, conferma che il cadavere scoperto da Zion era proprio quello di Rick.

Alla fine, Gaitok ottiene la promozione tanto desiderata e guida l’auto di Sritala, ormai ufficialmente al servizio di lei e respingendo ogni dubbio sul proprio futuro.

The White Lotus chiude così la sua terza stagione: lasciandoci con qualche risposta, molte ambiguità e alcuni interrogativi aperti. Forse le risposte le troveremo nella quarta stagione – già confermata. Non resta che risolvere il mistero su quale paese del mondo verrà scelto per le incredibili location.