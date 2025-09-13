Emmy 2025: dove e quando vederli in diretta

Guida completa per vedere in diretta i 77esimi Emmy Awards su Sky Atlantic e NOW. Scopri tutte le serie TV nominate, tra cui The Last of Us, The White Lotus, The Penguin e The Pitt, e segui la cerimonia più importante della TV americana

La notte tra domenica 14 e lunedì 15 settembre si terrà la cerimonia di consegna dei 77esimi Primetime Emmy Awards, i premi più prestigiosi dell’industria televisiva americana. La cerimonia sarà trasmessa in esclusiva in Italia su Sky Atlantic e in streaming su NOW, direttamente dal Peacock Theater di Los Angeles. Sarà un evento ricco di glamour e grandi emozioni, da non perdere per gli appassionati di serie TV.

I titoli nominati e le serie più attese agli Emmy 2025

La 77esima edizione dei Primetime Emmy Awards celebra il meglio della serialità televisiva americana, con una rosa di candidati che unisce grandi successi consolidati e nuove proposte di qualità. Tra le serie in corsa per il premio come miglior serie drammatica troviamo titoli molto amati e seguiti come The Last of Us, con ben 16 nomination che includono anche le candidature ai protagonisti Pedro Pascal e Bella Ramsey, e The White Lotus, alla sua terza stagione e forte di 23 nomination, che conferma la sua formula vincente di satire d’ambiente ambientate in scenari da sogno.

Non mancano contendenti agguerriti come Andor, la serie di fantascienza che continua a espandere l’universo di Star Wars, e Scissione (Severance), il thriller psicologico di Apple TV+ con 27 nomination che guida la lista e si distingue per originalità e profondità narrativa.

Nella categoria delle miniserie o serie antologiche spicca la presenza di The Penguin, con 24 candidature, la produzione HBO che illumina l’universo DC con la magistrale interpretazione di Colin Farrell.

Nel panorama delle comedy, titoli come Abbott Elementary, Hacks e Only Murders in the Building sono tra i favoriti per le statuette, rappresentando una varietà di registri comici che spaziano dalla satira al giallo.

Un occhio di riguardo va anche a The Pitt, il medical drama in arrivo su Sky e NOW, con 13 nomination incluso Noah Wyle come miglior attore protagonista, riconoscendo così una narrazione intensa e autentica sul lavoro degli operatori sanitari.

Questa selezione mostra una varietà di generi e stili, offrendo agli spettatori un panorama ricco e stimolante della produzione televisiva contemporanea, enfatizzando quanto le piattaforme come Sky e NOW siano ormai un punto di riferimento irrinunciabile per gli appassionati.

Le serie più nominate Sky e NOW

Numerose serie esclusive Sky e NOW sono tra le protagoniste di quest’edizione. The Last of Us, con 16 nomination, punta al premio come miglior serie drammatica. Pedro Pascal e Bella Ramsey concorrono come migliori attori protagonisti. La serie, ispirata al famoso videogioco Naughty Dog, continua a conquistare la critica e il pubblico.

In lizza con 23 nomination c’è anche The White Lotus, con la sua terza stagione ambientata in Thailandia, seguita da Mike White, creatore, regista e sceneggiatore.

Non manca The Penguin, miniserie con 24 candidature, dove Colin Farrell e Cristin Milioti sono candidati come migliori attori in una produzione antologica.

Infine, con 13 nomination, spicca The Pitt, drama che racconta il mondo degli operatori sanitari, con Noah Wyle candidato come miglior attore protagonista.

Le serie nominate: elenco completo

Tra i titoli candidati a miglior serie drammatica troviamo:

Andor

The Diplomat

The Last of Us

Paradise

The Pitt

Severance

Slow Horses

The White Lotus

Per la categoria miglior serie comedy, le nomination includono:

Abbott Elementary

The Bear

Hacks

Nobody Wants This

Only Murders in the Building

Shrinking

The Studio

What We Do in the Shadows

Nelle miniserie o serie antologiche si contendono il premio:

Adolescence

Black Mirror

Dying for Sex

Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story

The Penguin

Quando e come seguire la cerimonia

La diretta degli Emmy Awards inizierà nella notte tra domenica 14 e lunedì 15 settembre, disponibile solo su Sky Atlantic e in streaming su NOW. Gli spettatori potranno vivere in tempo reale la magia della cerimonia, ammirando il red carpet e scoprendo chi conquisterà le ambite statuette.