Ecco i vincitori di CNMI Moda Fashion Trust Grant 2026

Camera Moda Fashion Trust annuncia i vincitori della sesta edizione del CNMI Moda Fashion Trust Grant 2026. L’iniziativa, dedicata ai brand indipendenti del Made in Italy, è stata realizzata grazie al supporto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e di Agenzia ICE e con il patrocinio di Regione Lombardia e del Comune di Milano. Tre i grant del valore di 70mila euro, oltre a un percorso di business mentoring e one-to-one tutoring offerto dal network del Trust, che sono stati assegnati ai marchi ACT N°1, Institution e MATERIA. “Supportare i giovani designer oggi significa dare spazio al futuro della moda italiana”, ha spiegato il presidente di CNMI, Carlo Capasa, “Attraverso CNMI Fashion Trust vogliamo continuare ad accompagnare creativi di talento nel percorso di crescita dei loro brand, aiutandoli a trasformare visione, ricerca e qualità in progetti concreti e sostenibili nel tempo”. Selezionati tra 80 candidature e 11 finalisti, i vincitori hanno convinto la giuria internazionale, composta da giornalisti e addetti ai lavori, tra cui Leo Rongone, CEO di Moncler, Carolina Cucinelli, Vice President & Co-Creative Director di Brunello Cucinelli, Beka Gvishiani, Founder di Style Not Com e Stavros Karelis, Head of Fashion for the Onassis Foundation. “Nel corso della mia carriera professionale ho sempre cercato di sostenere il Made in Italy e il suo sistema industriale. Questa nuova generazione di talenti rappresenta l’espressione creativa del Paese e ritengo sia quindi doveroso fornire a questi ragazzi, con il supporto di CNMI, una concreta opportunità di crescita professionale”, ha sottolineato Roberta Benaglia, CEO di Style Capital SGR, società di gestione di fondi di Private Equity che investe nel settore della moda e del lusso che, insieme a Rosewood Rome, parte di Rosewood Hotel Group, ha reso possibile la realizzazione della sesta edizione dei CNMI Fashion Trust Grant. Nel dettaglio dei vincitori, ACT N°1 nasce nel 2016 grazie alla visione di Luca Lin, che coniuga radici multiculturali, codici sartoriali e silhouette sperimentali; Institution, invece, è il progetto creativo, sociale ed etico di Galib Gassanof che unisce alta moda, pratiche artigianali a rischio di scomparsa e modelli produttivi sostenibili, utilizzando principalmente fibre naturali; MATERIA, infine, è un brand fashion-funzionale-inclusivo che ridefinisce la relazione tra corpo, abito e movimento: progettato per adattarsi e accogliere ogni corpo e identità, il brand si sviluppa come un sistema in cui la funzione diventa linguaggio progettuale.