Mobilità docenti 2026/2027, pubblicati gli esiti: come controllare trasferimenti e passaggi di ruolo e cosa fare in caso di errori

Sono online gli esiti della mobilità docenti 2026/2027. Ecco come verificare trasferimenti e passaggi di ruolo, come funziona l’algoritmo e quando presentare reclamo.

Per migliaia di insegnanti italiani è arrivato uno dei momenti più attesi dell’anno scolastico. Da oggi, venerdì 29 maggio, sono stati pubblicati gli esiti della mobilità docenti per l’anno scolastico 2026/2027, consentendo ai diretti interessati di conoscere l’esito delle richieste di trasferimento, passaggio di cattedra o passaggio di ruolo presentate nei mesi scorsi.

La pubblicazione dei risultati rappresenta una tappa fondamentale per l’organizzazione del prossimo anno scolastico, non soltanto per i docenti coinvolti ma anche per le scuole, le famiglie e tutto il personale che dovrà confrontarsi con il nuovo assetto degli organici.

Dove consultare gli esiti della mobilità docenti 2026/2027

Gli insegnanti possono verificare il risultato della propria domanda attraverso due canali principali. Il primo è la comunicazione inviata tramite posta elettronica dagli uffici competenti. Il secondo, e più utilizzato, è l’accesso alla piattaforma Istanze Online, dove è possibile consultare tutti i dati relativi alla procedura di mobilità in organico di diritto del personale docente.

In queste ore il traffico sulla piattaforma è particolarmente intenso proprio per l’elevato numero di docenti che stanno controllando assegnazioni, trasferimenti e passaggi di ruolo.

Come funziona la mobilità dei docenti

La procedura di mobilità è completamente informatizzata e si basa su un algoritmo che elabora le richieste presentate dai docenti sulla base delle disponibilità effettive e del punteggio attribuito a ciascun candidato.

La mobilità si divide in due grandi categorie. Da una parte c’è la mobilità territoriale, che consente di cambiare scuola, comune, distretto o provincia mantenendo la stessa classe di concorso. Dall’altra c’è la mobilità professionale, che comprende il passaggio di cattedra nello stesso grado di istruzione oppure il passaggio di ruolo tra gradi scolastici differenti.

Tra le diverse tipologie di movimento, il passaggio di ruolo gode di una precedenza rispetto agli altri trasferimenti.

Le tre fasi dell’algoritmo

L’algoritmo ministeriale segue un ordine preciso nell’assegnazione dei posti disponibili.

La prima fase riguarda i movimenti effettuati all’interno dello stesso comune, mantenendo la medesima classe di concorso e la stessa tipologia di posto.

Successivamente vengono elaborati gli spostamenti tra comuni differenti ma appartenenti alla stessa provincia.

Infine si passa alla fase più complessa, che comprende la mobilità interprovinciale, i passaggi di cattedra e i passaggi di ruolo.

Nelle prime due fasi vengono utilizzati tutti i posti disponibili. Nella terza fase, invece, vengono presi in considerazione esclusivamente i posti residui, tenendo conto dell’accantonamento previsto per le future immissioni in ruolo. Si tratta di un meccanismo che mira a garantire un equilibrio tra mobilità del personale già in servizio e nuove assunzioni.

Cosa fare se si riscontrano errori

Dopo la pubblicazione dei bollettini ufficiali, molti docenti effettuano controlli approfonditi per verificare la correttezza delle assegnazioni.

Qualora emergano anomalie, ad esempio nel caso in cui una sede richiesta sia stata assegnata a un insegnante con un punteggio inferiore oppure quando si ritenga di essere stati penalizzati da un errore nella procedura, è possibile presentare un reclamo motivato.

Il reclamo può essere accompagnato da una richiesta di accesso agli atti per ottenere tutta la documentazione utile a verificare come sia stata effettuata l’elaborazione della domanda.

Entro quando è possibile presentare ricorso

I docenti che intendono contestare l’esito della mobilità hanno a disposizione dieci giorni dalla pubblicazione dei risultati per presentare ricorso.

Considerando che gli esiti sono stati pubblicati il 29 maggio 2026, il termine ultimo per l’invio di eventuali reclami è fissato al 7 giugno 2026.

In presenza di errori accertati, gli uffici scolastici possono procedere alla rettifica dei bollettini ufficiali, correggendo le assegnazioni e aggiornando le graduatorie interessate.

Le prossime settimane saranno decisive

La pubblicazione degli esiti rappresenta soltanto uno dei passaggi che accompagneranno l’avvio del prossimo anno scolastico. Nelle prossime settimane gli uffici territoriali saranno impegnati nella gestione dei reclami, nella definizione degli organici e nelle procedure che porteranno alle nuove assunzioni.

Per molti insegnanti, però, la giornata di oggi segna già un cambiamento importante: conoscere la sede di servizio del prossimo anno significa poter iniziare a programmare spostamenti, organizzazione familiare e attività professionali con maggiore certezza in vista di settembre.