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Dalle passerelle alla spiaggia, perché tutti parlano dei costumi da bagno dell’estate 2026

Dalle passerelle alla spiaggia, perché tutti parlano dei costumi da bagno dell’estate 2026
Mariella Baroli
Mariella Baroli
– Lettura: 2 minuti
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Tra texture sofisticate, dettagli crochet, silhouette rétro e influenze sportive, i costumi da bagno dell’estate 2026 trasformano il beachwear in una vera dichiarazione di stile.

Se per anni il beachwear ha oscillato tra minimalismo estremo e logomania, l’estate 2026 sembra aver trovato un nuovo equilibrio. I costumi da bagno della stagione abbandonano gli eccessi per concentrarsi su dettagli, materiali e silhouette capaci di trasformare anche il modello più essenziale in qualcosa di unico. Una direzione che riflette anche l’andamento del mercato. Secondo diverse analisi internazionali, il settore swimwear continua infatti a crescere a livello globale e potrebbe superare i 24 miliardi di dollari nel 2026, sostenuto dall’aumento del turismo, della domanda di capi versatili e dell’innovazione nei tessuti.

La parola chiave della stagione è dunque texture. Tessuti increspati, lavorazioni tridimensionali, superfici jacquard e materiali effetto crinkle diventano protagonisti delle collezioni estive, aggiungendo profondità visiva anche alle linee più pulite. 

Accanto a questa ricerca tattile continua il successo dell’estetica boho. Bikini e interi con inserti crochet, dettagli all’uncinetto e finiture dall’aspetto artigianale riportano al centro un’idea di vacanza rilassata e autentica. A questa dimensione romantica si affianca una seconda anima decisamente più sportiva. Top ispirati al surf, costumi interi dalle linee tecniche, zip funzionali e boy shorts richiamano l’estetica degli anni Duemila e il mondo outdoor.

Sul fronte delle fantasie convivono invece due tendenze apparentemente opposte. Da una parte l’animalier, in particolare zebra e motivi selvaggi reinterpretati in chiave contemporanea. Dall’altra i pois, che riportano in spiaggia il fascino delle dive degli anni Cinquanta. 

E se il bikini resta il simbolo indiscusso dell’estate, il costume intero continua a rafforzare la propria presenza. Uno stile che oggi viene reinterpretato attraverso scolli asimmetrici, tagli cut-out, silhouette strapless e dettagli gioiello che lo rendono perfetto anche lontano dalla spiaggia, da indossare con pantaloni in lino, gonne fluide o parei trasformati in abiti.

Dal punto di vista cromatico, infine, dominano le tonalità luminose e rilassanti. Bianco ottico, giallo burro, verde menta, rosa peonia e sfumature sabbia sostituiscono progressivamente i colori neon che hanno caratterizzato le stagioni passate. Anche le forme seguono la stessa filosofia. Bandeau strutturati, bikini bicolore e modelli essenziali puntano sulla semplicità, dimostrando come il vero lusso dell’estate 2026 passi sempre più attraverso l’eleganza discreta e la capacità di coniugare comfort, funzionalità e stile.

Dalle passerelle alla spiaggia, perché tutti parlano dei costumi da bagno dell’estate 2026
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