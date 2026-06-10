L’estate secondo Hailey Bieber

Ci sono collaborazioni che nascono da una strategia di marketing e altre che sembrano il risultato naturale di un’affinità estetica già esistente. È il caso dell’incontro tra Calzedonia e Hailey Bieber, scelta dal brand italiano come nuova Global Digital Brand Ambassador per l’estate 2026. Una nomina che unisce uno dei nomi più riconoscibili del beachwear internazionale a una delle figure più influenti della moda contemporanea, capace di trasformare ogni apparizione pubblica in un fenomeno di tendenza.

Modella, imprenditrice e icona di stile della sua generazione, Hailey Bieber rappresenta da anni un riferimento per quella nuova idea di eleganza che privilegia semplicità, versatilità e cura dei dettagli. Un linguaggio estetico che dialoga naturalmente con l’identità di Calzedonia, da sempre orientata a un’idea di femminilità contemporanea, essenziale e sofisticata.

Negli scatti della campagna Summer 2026, ambientati a bordo piscina e immersi in un’atmosfera luminosa e rilassata, Hailey interpreta alcuni dei modelli chiave della nuova collezione. Proposte che raccontano il ritorno di un beachwear femminile, raffinato e leggermente rétro, capace di valorizzare la silhouette attraverso linee pulite e dettagli ricercati.